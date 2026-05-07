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08 maggio 2026 alle 00:28

Rendiconto, arriva il sì dalla Giunta 

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Un avanzo da oltre 25 milioni di euro, ma con solo 308mila euro realmente disponibili. La Giunta Sanna ha approvato il rendiconto di gestione 2025, che ora passerà all’esame del Consiglio. Il risultato di amministrazione positivo ammonta a 25 milioni e 193mila euro, ma quasi tutte le risorse sono già accantonate o vincolate. La parte più consistente riguarda il Fondo crediti di dubbia esigibilità: oltre 13 milioni di euro accantonati per coprire il rischio di mancati incassi di tributi, multe e altre entrate.

«Approviamo un bilancio sano, frutto di una gestione prudente e oculata - evidenzia il sindaco Sanna – In questi anni l’attenzione si è concentrata sull’azzeramento del disavanzo precedente e grazie al lavoro realizzato nell’arco di un triennio, dal 2024 abbiamo potuto affrontare una gestione più serena, con le casse in ordine». Il rendiconto registra anche un utile di esercizio di 2 milioni e 595mila euro e un patrimonio netto salito a 288 milioni. Le riscossioni complessive hanno raggiunto i 100 milioni e 966mila euro, mentre i pagamenti hanno superato i 102 milioni. L’assessore al Bilancio, Simone Prevete, spiega che «Nel 2026 andranno a completamento anche gli ultimi interventi del Pnrr che nel 2025 ha assorbito una larga parte dell’azione amministrativa e finanziaria dell’ente». ( m. g. )

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