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Serie A.
29 agosto 2026 alle 00:25

Ramos scuote il Milan: Venezia ko nella ripresa 

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MILAN 2

VENEZIA 0

Milan (3-4-2-1) : Maignan; Gila (42' st Gabbia), De Winter, Pavlovic; Chukwueze, Musah, Modric (29' st Jashari), Barte- saghi (42' st Estupinan); Loftus Cheek (14' st Saelemaekers), Cisse (14' st Rabiot); Ramos. In panchina P. Terracciano, Tor- riani, Pulisic, Diawara, Moreira, Comotto, F. Terracciano, Camarda. All. Amorim.

Venezia (3-5-2) : Stankovic; Schingtienne, Bella-Kotchap, Franjić (45' pt Halhal); Hainaut, Pérez (35' st Rrahmani), Busio, Bašić (21' st Sohm), Haps (21' st Correia); Yeboah (35' st Lauberbach), Adams. In panchina Grandi, Montipò, Fanne, Farji, Sagrado, Helgason, Grasso, Panada, Okoro, Gomes. All. Stroppa.

Arbitro : Manganiello di Pinerolo.

Reti : nel st 24' Ramos, 43' Halhal (aut.).

Milano. In una serata di grandi emozioni per la commemorazione di Franco Baresi e una gigantesca maglia rossonera con il numero 6, il Milan la quota 6 la raggiunge in classifica, battendo anche il Venezia (2-0) dopo il Torino nell’anticipo del venerdì. In un “Meazza” gremito da 74mila spettatori, il primo tempo vede i rossoneri di Amorim soffrire anche per i peccato di precisione sotto porta. Tra chi sbaglia c’è Gonçalo Ramos che nella ripresa si riscatta e va a segno al 24’. Lo sfortunato autogol di Halhal chiude il conto.

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