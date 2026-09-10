Quattro giorni di festa tra fede e tradizione 

Quattro giorni di iniziative tra fede, tradizione e festa popolare ad Armungia dove da oggi a lunedì tornano le celebrazioni in onore di San Sebastiano e Nostra Signora di Bonaria.

Un appuntamento molto sentito dalla comunità, che così rinnova un legame antico con la devozione religiosa e con i riti che accompagnano da generazioni la festa.

Il momento più solenne sarà quello delle processioni, aperte dall’Associazione fucilieri Armungia: domani, dopo la messa che sarà celebrata a partire dalle 18 nella parrocchia della Beata Vergine Immacolata, il corteo raggiungerà la chiesetta di Nostra Signora di Bonaria.

Domenica, sempre dopo la celebrazione della messa in programma alla stessa ora (le 18), il simulacro farà ritorno alla parrocchiale.

Alla parte religiosa si affianca il programma civile che si terrà in piazza Nassiriya: oggi sono in programma il Carnevale di Guamaggiore e la festa della birra, domani tocca alla gara poetica con Bruno Agus, Giuseppe Porcu e i Tenores di Ula Tirso, domenica Luigi Cordeddu si esibirà con il suo organetto e lunedì andrà in scena il Quizzone Dr. Why.

La manifestazione ha il patrocinio dell’amministrazione comunale ed è organizzata da Consulta giovani Armungia, Associazione 8 dicembre, Associazione culturale Aremusa e associazione Armungia calcio. Nel segno della fede.

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