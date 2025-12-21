Quattro chili di marijuana: in manette  

Un piccolo laboratorio artigianale della droga nascosto in pieno centro abitato. È quanto hanno scoperto i carabinieri della stazione di Desulo nel corso di una perquisizione domiciliare che ha portato all’arresto di Salvatore Floris, di Desulpo, 28 anni, disoccupato. Un volto noto alle forze dell’ordine. L’operazione di venerdì mattina ha consentito di rinvenire e sequestrare oltre 4 chilogrammi di marijuana, suddivisi in numerosi involucri trasparenti di varie dimensioni, 8 grammi di hashish, 6 grammi di cocaina, un bilancino di precisione, una bilancia digitale e un’ingente quantità di materiale per il taglio, la pesatura e il confezionamento delle dosi. All’arrivo degli inquirenti l’abitazione nel cuore del paese, si presentava in evidente stato di disordine: tavoli e ripiani ingombri di bustine vuote, ritagli di cellophane, tracce di sostanze stupefacenti e strumenti per la lavorazione sparsi in più stanze. Non vi è dubbio, per i militari, che l’intero appartamento fosse adibito stabilmente e senza particolari cautele all’attività di confezionamento e preparazione della droga per la vendita.

Floris è stato arrestato e su disposizione del giudice gli sono stati concessi gli arresti domiciliari. Dopo l’udienza di convalida all’indagato è stata applicata la misura dell’obbligo di dimora e quella dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. L’operazione si inserisce nell’ambito delle attività di controllo del territorio condotte dai carabinieri della compagnia di Tonara, con particolare attenzione alle aree interne.

