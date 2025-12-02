Putin: se l’Europa vuole la guerra noi siamo pronti  

Mosca. Colloqui serrati al Cremlino tra russi e americani, cominciati quando a Mosca erano ormai le 20. Ma la sua posizione Vladimir Putin l’ha fatta capire chiaramente prima di ricevere Steve Witkoff e Jared Kushner: respinge come «inaccettabili» le proposte di modifica degli europei al piano di pace Trump, perché hanno «solo un obiettivo, quello di bloccare l’intero processo di pace» perseguito dal presidente americano. «Se l’Europa vuole la guerra, noi siamo pronti», ha tuonato lo zar prima di incontrare gli americani, attaccando anche le autorità di Kiev che «sembrano vivere su un altro pianeta», dato che rifiutano di riconoscere la situazione per loro sfavorevole sul campo di battaglia.

Nemmeno le dichiarazioni di Trump fanno sperare. La guerra in Ucraina è un «disastro», ha detto. «La nostra gente è in Russia per risolvere la situazione, non è una situazione facile, lasciatemelo dire», ha riconosciuto The Donald. Mentre il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha ammesso che qualcuno degli alleati di Kiev «è stanco» e lui teme che Washington possa disamorarsi dei negoziati. «L’obiettivo della Russia è quello di far perdere interesse all’America in questa situazione», ha detto il leader ucraino. L’inviato speciale Usa Witkoff e il genero del tycoon Kushner sono arrivati a Mosca nel primo pomeriggio, e subito sono stati presi in consegna da Kirill Dmitriev, il consigliere di Putin per gli investimenti esteri con il quale lo stesso Witkoff ha instaurato uno stretto rapporto da mesi. Un pranzo in un rinomato ristorante, una visita al Teatro Bolshoi e una passeggiata sulla Piazza Rossa hanno preceduto le discussioni al Cremlino. Dove ancora rimbombavano le parole di Putin: «Non combatteremo con l’Europa, come ho già detto cento volte, ma se all’improvviso l’Europa decide di combattere e avvia le ostilità, siamo pronti a rispondere immediatamente, e nessuno ne deve dubitare.

