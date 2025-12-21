VaiOnline
I sassaresi.
22 dicembre 2025 alle 00:28

Punti e gol: la torres cresce 

Con Greco in panchina è cambiata la mentalità ma il cammino è lungo 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

sassari. «Se siamo rammaricati dopo il pareggio contro l’Arezzo significa che siamo sulla strada giusta», ha detto l’attaccante Ernesto Starita. I rossoblù restano ultimi ma il cambio di mentalità c’è stato: il ritorno di Greco ha dato maggiore libertà tattica ai giocatori e l’utilizzo massiccio di giocatori esperti (il progetto giovani è di fatto naufragato) ha portato a una Torres più solida.

Cinque gare, quattro pareggi e una sola sconfitta, a Livorno. Due le novità: mai nel girone d’andata erano stati ottenuti tre risultati utili di fila e negli ultimi tre turni al “Vanni Sanna” la squadra sassarese ha sempre fatto punti e gol. Ora i rossoblù si fermano per le vacanze di Natale. Riprenderanno ad allenarsi domenica 28 dicembre.

Prospettive

La media attuale porterebbe dopo il giro di boa a ottenere tra i 15-16 punti. Difficile bastino per lasciare l’ultimo posto. Ne occorrono almeno 20-22, quindi il doppio di quelli racimolati all’andata. Per evitare i playout invece bisognerà probabilmente arrivare a quota 38-40. La Torres ha chiuso con una sola vittoria, colta alla prima giornata, poi sono arrivate 17 gare senza il sapore pieno dei tre punti. Dal numero di vittorie nel girone di ritorno passerà il destino di questo campionato.

Anche l’apporto del pubblico sarà importante. Nonostante l’appello dei tifosi organizzati non è che ci sia stata una variazione sensibile di afflusso, considerato che l’ultimo dato di 3.203 spettatori era gonfiato dalla presenza di ben 199 tifosi arrivati dalla Toscana.

Mercato

Oltre al reintegro dell’esterno Liviero, utile sia come braccetto di sinistra della difesa sia come centrocampista di fascia, la società sassarese cerca almeno un’altra punta. Una delle soluzioni vagliate è il rientro di Scotto, andato in prestito a Treviso in Serie D. Bisogna vedere però se la società trevigiana è disposta a lasciar andare via il capocannoniere del girone C.

L’impressione è che partiranno almeno tre o quattro giovani, dato che ormai sembrano accantonati. Andranno probabilmente in prestito almeno tre fra questi giocatori: i difensori Biagetti, Lattanzio e Stivanello, i centrocampisti Dumani e Nunziatini, il trequartista Carboni e la punta Bonin.

Campo

È una voce sulla quale purtroppo non si può intervenire. Il terreno di gioco è un disastro nonostante la squadra si alleni spesso altrove. È vero che questo danneggia sia i padroni di casa sia gli ospiti, ma dato che la Torres col ritorno di Greco punta al possesso palla, le irregolarità aumentano la percentuale di errori nel controllo e nel passaggio.

Purtroppo per rifare il manto occorrono diversi mesi e non basta la pausa estiva. Oltretutto non c’è un altro impianto cittadino omologato per la Serie C quindi l’unica alternativa è emigrare altrove, ma è un’ipotesi che nessuno prende in considerazione.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

ARTICOLI CORRELATI

Serie A.

Il Cagliari la butta via: 2-2

Folorunsho e Kiliçsoy ribaltano il Pisa, pareggio beffa all’89’ 
l nELLO sPORT
La Finanziaria riaccende il dibattito. Deidda (FdI): abbassate l’imposta, la competenza è sarda

Il taglio della tassa non decolla La proposta: tre euro tutto l’anno

L’opposizione vuole annullare l’addizionale sui biglietti: «Usate i 30 milioni destinati al progetto di fusione»  
Lorenzo Piras
Regione

Al Teatro Massimo 75 anni dopo «Ma non parliamo di Rinascita»

Dibattito sull’Autonomia, ricordando il Congresso del popolo sardo 
Roberto Murgia
La storia

Veglia il padrone morto da giorni in macchina

Dramma della solitudine a Sassari, il cane Napoleone non si è mosso dal corpo dell’amico 
Emanuele Floris
Legge di bilancio

Manovra in Aula Coesione, tagli per 300 milioni

Iperammortamento fino al 2028 Salvini: «Pensioni, ho detto no» 
Il caso

Trovato morto il 16enne di Novara

Era in un canale. Dario Cipullo era sparito venerdì dopo una cena tra amici 
Diplomazia

Putin, gelo sui colloqui ma apre a Macron

Peskov: «Presidente pronto al dialogo». L’Eliseo al lavoro per fissare l’incontro 
La rassegna.

La rinascita del vinile tra cuore e affari

Folla tra gli stand dell’ex Manifattura: «I vecchi dischi non passano di moda» 
Alessandra Ragas
San Michele.

Due studenti universitari pestati dal branco

Assaliti da un gruppo di ragazzini mentre andavano alla mensa di via Premuda 
M. V.