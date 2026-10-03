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Politica
04 ottobre 2026 alle 00:21

Progressisti: piena fiducia al sindaco 

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Dopo le polemiche interne alla maggioranza dei giorni scorsi, la delegazione del gruppo Progressisti Liberu ha incontrato il sindaco Emiliano Fenu per fare il punto sulla situazione.

«È stata confermata la piena fiducia al sindaco e richiesto il rilancio dell’attività amministrativa, con maggiore condivisione sulle scelte assunte dalla Giunta», riferisce il gruppo Progressisti Liberu che richiama l’attenzione su alcuni temi ritenuti fondamentali per il futuro della città. In testa, «l’aumento e il miglioramento dell’offerta universitaria, collegata soprattutto all’opportunità che ci viene offerta dalla ricerca legata all’Einstein telescope, che ci deve vedere territorio protagonista di questa importante sfida». Altre priorità «il sostegno alle fasce più deboli e l’attenzione rivolta alle attività produttive, con uno sguardo particolare alla risorsa Pratosardo, da gestire al meglio nell’interesse sia degli operatori che della città».
Urgente la riapertura delle strutture sportive come il campo scuola, la piscina e la messa a disposizione immediata dei campi in erba sintetica di Badu ’e Carros. «Il gruppo - viene sottolineato - si è messo a disposizione per dare più forza all’azione politica del sindaco e dell’amministrazione, come fatto sempre anche in Consiglio e in Giunta».
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