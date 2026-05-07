Progetto di sterilizzazione per combattere il randagismo 

Non si ferma la lotta al randagismo nel territorio quartese. Per il quinto anno consecutivo è stato rinnovato il “Progetto Quartu”, dedicato alla sterilizzazione degli animali. L’iniziativa voluta dal Comune che per quest’anno ha stanziato un finanziamento di 20 mila euro, è realizzata con il contributo dell’associazione Effetto palla Odv, della veterinaria Monica Pais che dal 2016 porta avanti progetti di contrasto al randagismo e di salvaguardia della fauna selvatica, nonché del recupero e della riabilitazione di animali in stato di necessità.

In città con questo progetto sono stati sterilizzati complessivamente 991 animali in cinque anni. La maggior parte, 753, sono gatte, di cui 422 appartenenti a colonie feline non riconosciute, e altri 238 sono cani, tra animali di proprietà privata e di aziende agropastorali del territorio. Numeri importanti raggiunti anche grazie alla collaborazione con i veterinari e le organizzazioni di volontariato locali, sempre con il coordinamento della Onlus, in sinergia con il settore Ambiente vigilanza Ambientale del Comune.

Tra gli obiettivi anche una mappatura del randagismo. Accanto al monitoraggio dei cani, sia di proprietà che pastorali, si è infatti lavorato a un censimento dei gatti che compongono le colonie non riconosciute, con relativa collocazione.

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