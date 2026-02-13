VaiOnline
Stati Uniti.
14 febbraio 2026 alle 00:38

Pressing sull’Iran, arriva la mega portaerei 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Washington. Donald Trump ha inviato una seconda portaerei in Medio Oriente per aumentare la pressione sull’Iran, avvertendo che il fallimento dei negoziati sul nucleare avrebbe conseguenze pesanti per Teheran. Alla Uss Abraham Lincoln si unirà la Uss Gerald R. Ford, la più grande portaerei al mondo, pronta a intervenire se Washington decidesse per un’azione militare.

L’Iran, tramite Ali Shamkhani, ha minacciato una risposta «forte e proporzionata», sottolineando l’elevata capacità militare della Repubblica islamica e avvertendo che qualsiasi errore di calcolo avrebbe conseguenze molto pesanti.

I colloqui restano complessi: dopo un primo incontro in Oman, il secondo non è ancora fissato. Teheran si dice disposta a limitare l’arricchimento dell’uranio, ma considera il programma missilistico una “linea rossa” non negoziabile. Gli Usa vogliono affrontare anche la questione dei missili e il sostegno iraniano a Hezbollah e Houthi, su cui insiste anche Israele.

Il direttore dell’Aiea Rafael Grossi ha definito la fase «cruciale»: molte infrastrutture nucleari iraniane risultano danneggiate o distrutte ma un’intesa resta possibile, seppur difficile. Reza Pahlavi, figlio dell’ultimo scià, ha invitato Trump e la comunità internazionale a sostenere il popolo iraniano e a garantire interventi umanitari.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

La visita

Il capo dello Stato onora la forza della Deledda

Nuoro, all’Eliseo l’incontro con gli studenti poi tappa nella casa natale a San Pietro 
Marilena Orunesu
maltempo

Sarrabus, danni incalcolabili  È peggio del ciclone Harry

Il bidello ferito dal crollo di un pino: vivo per miracolo 
Gianni Agus
Nord Sardegna.

A Tempio Carnevale dimezzato, il Parco tenda è inagibile

Andrea Busia Caterina Fiori
Decimomannu-Assemini-Uta.

Il Flumini Mannu sorvegliato speciale

(red. pro.)
L’emergenza

«La Portovesme srl metta in sicurezza il sito di Genna Luas»

Controlli nella diga del Cixerri: attesa per le analisi dell’acqua 
Francesco Pintore
L’ex presidente rilancia il ruolo degli enti locali contro l’assalto all’Isola

«Lo Statuto nei Puc dei Comuni»

Pili: «Sì alla Pratobello dopo l’impugnazione della legge aree idonee» 
Lorenzo Piras
La legge regionale che lo istituisce è di 13 anni fa

Registro dei tumori, è ancora tutto fermo «Inerzia inaccettabile»

Schirò (Sa Luxi): tanti impegni, ma non c’è neppure il responsabile  
Cristina Cossu