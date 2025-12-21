VaiOnline
tennis.
22 dicembre 2025 alle 00:27

Porcu e dessolis campioni in singolare e in doppio a olbia 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Nicola Porcu e Barbara Dessolis sono i nuovi campioni sardi di tennis. Ed entrambi, portacolori del Tc Cagliari, hanno centrato il bis sui campi in green set del Tc Terranova, avendo vinto sabato anche i tornei di doppio (rispettivamente, in coppia con altri due tesserati per il circolo di Monte Urpinu: Lorenzo Rocco e, per la quinta volta nelle ultime sei edizioni, la sorella Marcella).
Nicola (già campione sardo due anni fa), accreditato della prima testa di serie del tabellone maschile e giunto in finale avendo perso appena nove giochi nelle quattro partite disputate a Olbia, ha dovuto lottare per avere la meglio sul compagno di circolo Lorenzo Rocco, numero 6 del seeding. Rocco si è aggiudicato il primo set 7-4 al tiebreak ed è arrivato a un passo dal titolo, perdendo il secondo tiebreak 10-8 dopo aver sprecato due match point. Nel terzo set, Porcu ha preso in mano le redini del gioco, chiudendo 6-3.
Sfida in famiglia nella finale del singolare femminile, con le sorelle Dessolis, Barbara e Marcella, numero 1 e 2 del tabellone. Barbara ha vinto il primo set 6-4, mentre Marcella avanti 4-3 nel secondo, ha dovuto alzare bandiera bianca per un problema alla spalla acuito dalle tante partite disputate durante il torneo. «È stata una bella partita, forse la migliore che abbiamo giocato contro per entrambe», dichiara Barbara Dessolis, al quinto titolo in singolare nelle ultime sei edizioni (2019, 2021, 2022, 2023 e 2025), che diventano complessivamente dodici, se si contano anche i cinque doppi (negli stessi anni) e i due doppi misti (nel 2017 e ‘19).

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Serie A.

Il Cagliari la butta via: 2-2

Folorunsho e Kiliçsoy ribaltano il Pisa, pareggio beffa all’89’ 
l nELLO sPORT
La Finanziaria riaccende il dibattito. Deidda (FdI): abbassate l’imposta, la competenza è sarda

Il taglio della tassa non decolla La proposta: tre euro tutto l’anno

L’opposizione vuole annullare l’addizionale sui biglietti: «Usate i 30 milioni destinati al progetto di fusione»  
Lorenzo Piras
Regione

Al Teatro Massimo 75 anni dopo «Ma non parliamo di Rinascita»

Dibattito sull’Autonomia, ricordando il Congresso del popolo sardo 
Roberto Murgia
La storia

Veglia il padrone morto da giorni in macchina

Dramma della solitudine a Sassari, il cane Napoleone non si è mosso dal corpo dell’amico 
Emanuele Floris
Legge di bilancio

Manovra in Aula Coesione, tagli per 300 milioni

Iperammortamento fino al 2028 Salvini: «Pensioni, ho detto no» 
Il caso

Trovato morto il 16enne di Novara

Era in un canale. Dario Cipullo era sparito venerdì dopo una cena tra amici 
Diplomazia

Putin, gelo sui colloqui ma apre a Macron

Peskov: «Presidente pronto al dialogo». L’Eliseo al lavoro per fissare l’incontro 
La rassegna.

La rinascita del vinile tra cuore e affari

Folla tra gli stand dell’ex Manifattura: «I vecchi dischi non passano di moda» 
Alessandra Ragas
San Michele.

Due studenti universitari pestati dal branco

Assaliti da un gruppo di ragazzini mentre andavano alla mensa di via Premuda 
M. V.