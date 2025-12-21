Porcu e dessolis campioni in singolare e in doppio a olbia 

Nicola Porcu e Barbara Dessolis sono i nuovi campioni sardi di tennis. Ed entrambi, portacolori del Tc Cagliari, hanno centrato il bis sui campi in green set del Tc Terranova, avendo vinto sabato anche i tornei di doppio (rispettivamente, in coppia con altri due tesserati per il circolo di Monte Urpinu: Lorenzo Rocco e, per la quinta volta nelle ultime sei edizioni, la sorella Marcella).

Nicola (già campione sardo due anni fa), accreditato della prima testa di serie del tabellone maschile e giunto in finale avendo perso appena nove giochi nelle quattro partite disputate a Olbia, ha dovuto lottare per avere la meglio sul compagno di circolo Lorenzo Rocco, numero 6 del seeding. Rocco si è aggiudicato il primo set 7-4 al tiebreak ed è arrivato a un passo dal titolo, perdendo il secondo tiebreak 10-8 dopo aver sprecato due match point. Nel terzo set, Porcu ha preso in mano le redini del gioco, chiudendo 6-3.

Sfida in famiglia nella finale del singolare femminile, con le sorelle Dessolis, Barbara e Marcella, numero 1 e 2 del tabellone. Barbara ha vinto il primo set 6-4, mentre Marcella avanti 4-3 nel secondo, ha dovuto alzare bandiera bianca per un problema alla spalla acuito dalle tante partite disputate durante il torneo. «È stata una bella partita, forse la migliore che abbiamo giocato contro per entrambe», dichiara Barbara Dessolis, al quinto titolo in singolare nelle ultime sei edizioni (2019, 2021, 2022, 2023 e 2025), che diventano complessivamente dodici, se si contano anche i cinque doppi (negli stessi anni) e i due doppi misti (nel 2017 e ‘19).



RIPRODUZIONE RISERVATA