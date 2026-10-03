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L’addio.
04 ottobre 2026 alle 00:22

Politica in lutto per la scomparsa di Gianni Campus 

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Politica e mondo universitario in lutto per la morte di Gianni Campus, 83 anni, architetto ed ex assessore comunale all’Urbanistica nella giunta del sindaco Emilio Floris. Nato a Bitti il 15 settembre 1943, Campus oltre a esercitare la professione di architetto a Cagliari ha svolto attività di ricerca e di insegnamento all’Università, come docente di Composizione architettonica nella facoltà di Ingegneria.

«Con lui la città e la Sardegna perdono un intellettuale a tutto tondo», sono le parole del consigliere comunale Giuseppe Farris. «Nato a Bitti, ma casteddaio per elezione, era campione di hockey su prato, architetto, docente universitario, urbanista, libero professionista, amministratore comunale, fotografo e mille altre cose tutte insieme. Per lui l’urbanistica non era soltanto una disciplina tecnica, ma uno strumento per leggere la storia, l’identità e il futuro di una comunità». Sui social sono davvero tanti i messaggi di cordoglio come quello dell’attuale assessore all’Urbanistica, Matteo Lecis Cocco Ortu: «Amava Cagliari e la sua professione. E aveva uno sguardo lungo, aperto e sognatore. Conosceva bene i poteri che guidano le trasformazioni delle nostre città e ancora si dava da fare per stimolare il pensiero, il confronto e le relazioni che possono migliorare Cagliari e la Sardegna. Grazie professore».

Uomo di Forza Italia, entrò nella giunta comunale di Cagliari nel 2004, durante l’amministrazione del sindaco Emilio Floris, con delega all’Urbanistica, confermato nella seconda consiliatura di Floris, rimase in carica fino al 2011. Nel 2006 fece parte della giuria del concorso internazionale per il progetto del Museo dell’arte nuragica e dell’arte contemporanea del Mediterraneo di Cagliari, il Betile, come rappresentante del Comune. Nel 2011 fu assessore tecnico all'Urbanistica nel comune di Iglesias.

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