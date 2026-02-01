Poetto, prove di normalità dopo la tempesta 

I danni del ciclone Harry e delle piogge degli ultimi giorni sono ancora ben visibili, eppure ai cagliaritani basta semplicemente un po’ di sole per tornare al Poetto. In tanti non hanno saputo rinunciare alla passeggiata sul lungomare grazie alla breve tregua concessa dal maltempo. Dovrebbe proseguire almeno fino a stasera, mentre da domani sono previste nuove precipitazioni.

Nella prima domenica di febbraio, la voglia di godersi nuovamente la spiaggia, o quello che ne è rimasto, è stata più forte anche della pioggia scesa a tratti. È stato quasi un ritorno alla normalità, se non fosse per gli evidenti segni delle recenti mareggiate che hanno divorato buona parte dell’arenile. In spiaggia e nella passeggiata lungomare si sono visti numerosi cagliaritani, anche se non c’è stato un vero e proprio pienone. In mezzo ai residenti c’era anche qualche turista. Tutti hanno approfittato di una giornata tutto sommato gradevole per godersi il Poetto. Hanno aperto diversi chioschi per chi, oltre ai due passi, si è concesso anche un aperitivo, un pranzo o un gelato. Sul litorale si vedono ancora i segni degli allagamenti. C’è chi li ammira, chi li filma e chi invece ci passa accanto come se nulla fosse, mentre in acqua si notano solo le vele delle tavole da windsurf. Non sono mancati gli sportivi anche nella zona pedonale, lungo le piste dedicate alla corsa e alle bici.

