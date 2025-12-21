VaiOnline
Il personaggio.
22 dicembre 2025 alle 00:29

“Plissé semper plissé” a Cagliari Alessandro Lai e l’arte universale  

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

«È un enigma, questa è la verità». C’è qualcosa di sorprendente nella tecnica del plissé, la piega regolare che rimbalza da un manufatto all’altro e attraversa l’intera storia umana. Il senso dell’archeologo in Alessandro Lai, celebre costumista cagliaritano, ha prevalso e, in sintonia con Maria Antonietta Mongiu e Francesco Muscolino, componente del Cda e direttore dei Musei Nazionali di Cagliari, con l’assessorato regionale alla Pubblica istruzione e l’Istituto regionale etnografico, ha allestito un percorso, tra moda e archeologia, abiti e oggetti, che narra questa vicenda millenaria. Non a caso, intitolato “Plissé semper plissé”, aperto fino al 7 aprile 2026 nella Cittadella dei musei a Cagliari, in tre spazi: il Museo archeologico, la Pinacoteca e il Museo etnografico regionale Collezione Luigi Cocco.

Com’è nato il progetto?

«È legato a un interesse che ho coltivato per anni: il contatto continuo con i tessuti, le sartorie (in particolare la Tirelli) e l’uso del plissé. A questo si sono unite le radici sarde e l’ammirazione per i costumi tradizionali, soprattutto per le pieghe delle gonne, diverse da paese a paese. La ricerca, simile a quella dell’archeologo, mi ha portato ad approfondire la storia millenaria del tessuto plissettato, presente in tutto il Mediterraneo, dalla Sardegna all’antichità egizia, greca e romana, fino a oggi».

Che cosa rende il plissé un’arte universale?

«La sua bellezza intrinseca: le pieghe riflettono la luce in modo unico e valorizzano il corpo con naturalezza. Inoltre, sa adattarsi a significati diversi: sensuale nell’abbigliamento femminile, solenne in quello ecclesiastico. Al tempo stesso, pur essendo raffinata e preziosa, la tecnica è stata usata anche negli abiti quotidiani, attraversando senza soluzione di continuità il confine tra eccelso e ordinario».

Nell’Isola, la piega è presente anche negli abiti d’uso comune.

«Lo è perché, da sempre, in Sardegna, il costume tradizionale esprime un forte senso di dignità, ordine ed eleganza che caratterizza noi sardi. Accanto al costume festivo, più ricco e decorato, esiste una versione ordinaria del costume, indossata nella vita di tutti i giorni: gonne e grembiuli a pieghe facevano parte della normalità, confezionati con materiali e lavorazioni più semplici rispetto agli abiti della festa».

L’abito tradizionale come espressione di un carattere nazionale?

«Il costume sardo racconta l’interiorità di un popolo e ne diventa il manifesto visivo. In esso si riflettono valori profondi come integrità, etica, rispetto, dignità e orgoglio, radicati nella storia e nella natura della nostra terra. Che sia tradizionale o ricreato per il cinema, il costume rende visibile un discorso interiore, trasformando l’abito nell’esteriorità di un’identità collettiva».

Nella sua lunga carriera ha collaborato con i registi Ferzan Ozpetek, Francesca Archibugi, Cristina Comencini; e con produzioni teatrali e serie tv di grande successo. Come ha iniziato?

«Ero molto giovane quando rimasi profondamente colpito dai film di Luchino Visconti, Pier Paolo Pasolini e Federico Fellini. Fu decisivo l’incontro, prima attraverso il cinema e poi nella vita, con Piero Tosi, autore dei costumi di quei film: dopo averne scoperto il lavoro, ne ho studiato l’opera, l’ho conosciuto e l’ho avuto come maestro».

Qual è il ruolo dei costumi in un film?

«I costumi non hanno solo una funzione estetica, ma concorrono a creare un insieme armonico, in cui tutti gli elementi funzionano insieme, per cui gli abiti di scena raccontano la storia senza prevalere su di essa».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Serie A.

Il Cagliari la butta via: 2-2

Folorunsho e Kiliçsoy ribaltano il Pisa, pareggio beffa all’89’ 
l nELLO sPORT
La Finanziaria riaccende il dibattito. Deidda (FdI): abbassate l’imposta, la competenza è sarda

Il taglio della tassa non decolla La proposta: tre euro tutto l’anno

L’opposizione vuole annullare l’addizionale sui biglietti: «Usate i 30 milioni destinati al progetto di fusione»  
Lorenzo Piras
Regione

Al Teatro Massimo 75 anni dopo «Ma non parliamo di Rinascita»

Dibattito sull’Autonomia, ricordando il Congresso del popolo sardo 
Roberto Murgia
La storia

Veglia il padrone morto da giorni in macchina

Dramma della solitudine a Sassari, il cane Napoleone non si è mosso dal corpo dell’amico 
Emanuele Floris
Legge di bilancio

Manovra in Aula Coesione, tagli per 300 milioni

Iperammortamento fino al 2028 Salvini: «Pensioni, ho detto no» 
Il caso

Trovato morto il 16enne di Novara

Era in un canale. Dario Cipullo era sparito venerdì dopo una cena tra amici 
Diplomazia

Putin, gelo sui colloqui ma apre a Macron

Peskov: «Presidente pronto al dialogo». L’Eliseo al lavoro per fissare l’incontro 
La rassegna.

La rinascita del vinile tra cuore e affari

Folla tra gli stand dell’ex Manifattura: «I vecchi dischi non passano di moda» 
Alessandra Ragas
San Michele.

Due studenti universitari pestati dal branco

Assaliti da un gruppo di ragazzini mentre andavano alla mensa di via Premuda 
M. V.