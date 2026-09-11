Pirri, all’ex Vetreria la notte della ricerca 

Appuntamento con tutto quello che riguarda la scienza venerdì 25 settembre a Pirri. All’ex Vetreria, dalle16,30 alle 23,30, è in programma la “Notte Europea delle Ricercatrici e dei Ricercatori”. La settimana (dal 15 al 23 settembre) che precede l’evento sarà arricchita da visite guidate e iniziative speciali pensate per avvicinare il pubblico al mondo della ricerca. Tra reperti storici, musei e laboratori interattivi, il pubblico potrà seguire le orme degli australopitechi, esplorare l’Erbario storico e scoprire tesori della botanica come i campioni di Eva Mameli Calvino. Le visite ai Musei di Fisica e Chimica condurranno tra strumenti scientifici d’epoca, enigmi astronomici e la celebre bilancia di Deleuil, protagonista della storia della chimica moderna.

Gli appuntamenti

All’Orto Botanico, il Passione Scienza Day proporrà laboratori e incontri dedicati al cambiamento climatico, rivolti a bambini, ragazzi e famiglie. Al Museo di Zoologia sarà possibile conoscere specie estinte e minacciate, riflettendo sull’importanza della conservazione della biodiversità. La Raccolta delle Cere Anatomiche “Clemente Susini” offrirà un viaggio nell’anatomia umana e nel funzionamento dei nostri sensi. Infine, una serata speciale di giochi da tavolo permetterà di esplorare fisica, astrofisica, neutrini e Big Bang in modo divertente e coinvolgente. Le attività uniranno scienza, storia, natura e tecnologia, con esperienze adatte a tutte le età.

Un percorso tra passato e futuro della ricerca per scoprire il mondo attraverso osservazione, curiosità e partecipazione attiva.

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