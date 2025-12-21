VaiOnline
Gli ogliastrini.
22 dicembre 2025 alle 00:28

Piras soddisfatto: «Lanusei, bene così» 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Lanusei. A rivedere l’esultanza del tecnico Alberto Piras, al termine della gara vinta (soffrendo) contro la Ferrini Cagliari, sembrava essere proprio la festa per una gioia cercata a fondo. «Siamo molto contenti e soddisfatti dei risultati raggiunti in quest’anno solare», sostiene l’allenatore, «sapevamo che la sfida con la Ferrini, che non merita l’attuale posizione di classifica, sarebbe stata difficile e tale si è confermata».

Piras riavvolge il nastro osservando ciò che è accaduto nel 2025, anno che i suoi ricorderanno per la promozione in Eccellenza. «Il livello del campionato è alto e non c’è una partita semplice. Il girone di ritorno sarà impegnativo: avremo subito Atletico Uri e Ilvamaddalena. Ma stiamo lavorando tutti bene e ognuno sta dando il massimo». Gli ogliastrini sono sesti con 25 punti, tre in meno rispetto alla capolista Iglesias. «Fa piacere stare sul lato sinistro della classifica», ammette il tecnico di Bari Sardo , «dobbiamo sempre affrontare le partite con umiltà, una delle nostre caratteristiche».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Serie A.

Il Cagliari la butta via: 2-2

Folorunsho e Kiliçsoy ribaltano il Pisa, pareggio beffa all’89’ 
l nELLO sPORT
La Finanziaria riaccende il dibattito. Deidda (FdI): abbassate l’imposta, la competenza è sarda

Il taglio della tassa non decolla La proposta: tre euro tutto l’anno

L’opposizione vuole annullare l’addizionale sui biglietti: «Usate i 30 milioni destinati al progetto di fusione»  
Lorenzo Piras
Regione

Al Teatro Massimo 75 anni dopo «Ma non parliamo di Rinascita»

Dibattito sull’Autonomia, ricordando il Congresso del popolo sardo 
Roberto Murgia
La storia

Veglia il padrone morto da giorni in macchina

Dramma della solitudine a Sassari, il cane Napoleone non si è mosso dal corpo dell’amico 
Emanuele Floris
Legge di bilancio

Manovra in Aula Coesione, tagli per 300 milioni

Iperammortamento fino al 2028 Salvini: «Pensioni, ho detto no» 
Il caso

Trovato morto il 16enne di Novara

Era in un canale. Dario Cipullo era sparito venerdì dopo una cena tra amici 
Diplomazia

Putin, gelo sui colloqui ma apre a Macron

Peskov: «Presidente pronto al dialogo». L’Eliseo al lavoro per fissare l’incontro 
La rassegna.

La rinascita del vinile tra cuore e affari

Folla tra gli stand dell’ex Manifattura: «I vecchi dischi non passano di moda» 
Alessandra Ragas
San Michele.

Due studenti universitari pestati dal branco

Assaliti da un gruppo di ragazzini mentre andavano alla mensa di via Premuda 
M. V.