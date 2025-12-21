Piras soddisfatto: «Lanusei, bene così» 

Lanusei. A rivedere l’esultanza del tecnico Alberto Piras, al termine della gara vinta (soffrendo) contro la Ferrini Cagliari, sembrava essere proprio la festa per una gioia cercata a fondo. «Siamo molto contenti e soddisfatti dei risultati raggiunti in quest’anno solare», sostiene l’allenatore, «sapevamo che la sfida con la Ferrini, che non merita l’attuale posizione di classifica, sarebbe stata difficile e tale si è confermata».

Piras riavvolge il nastro osservando ciò che è accaduto nel 2025, anno che i suoi ricorderanno per la promozione in Eccellenza. «Il livello del campionato è alto e non c’è una partita semplice. Il girone di ritorno sarà impegnativo: avremo subito Atletico Uri e Ilvamaddalena. Ma stiamo lavorando tutti bene e ognuno sta dando il massimo». Gli ogliastrini sono sesti con 25 punti, tre in meno rispetto alla capolista Iglesias. «Fa piacere stare sul lato sinistro della classifica», ammette il tecnico di Bari Sardo , «dobbiamo sempre affrontare le partite con umiltà, una delle nostre caratteristiche».

