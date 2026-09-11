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Cardedu.
12 settembre 2026 alle 00:30

Piras: «La Cisl è la mia sola casa, sono attento ad Avs ma non aderirò» 

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Mario Bruno Piras saluta con favore la costituzione della Federazione Avs Ogliastra ma non vuole farne parte. Era tra i papabili seguaci del partito. Già sindaco di Cardedu negli anni Novanta, Piras spiega la sua scelta: «L’incarico dirigenziale nella Cisl rende incompatibile il contemporaneo impegno in attività di partiti o di pubbliche istituzioni. Per il rispetto che porto agli iscritti della Cisl e al ruolo che rappresento, pur avendo libertà di adesione ai partiti, dall’atto della mia elezione non ho rinnovato l’iscrizione al partito in cui militavo da anni, né intendo aderire ad altri». Ma la costituzione di Avs Ogliastra è qualcosa che ritiene interessante: «Saluto con attenzione la nascita di una nuova presenza politica. Il territorio ha forte necessità di un confronto e di iniziative sulle difficoltà sempre più crescenti in tutte le fasce della popolazione. Auspico che la presenza di un nuovo soggetto possa favorire queste occasioni, fuori dalla contrapposizione che talvolta caratterizza il confronto politico a tutti i livelli».

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