Pino cade su un’auto: momenti di terrore al Santissima Trinità 

Le forti raffiche di vento si sono abbattute con violenza sulla città, causando danni e disagi ovunque. Sono stati centinaia gli interventi dei Vigili del fuoco, impegnati su più fronti per tutta la giornata per la messa in sicurezza degli edifici con la rimozione di parti pericolanti, frane, smottamenti e numerosissimi alberi caduti. Il Comando di Cagliari ha lavorato anche fuori dal capoluogo, inviando le squadre in base alle priorità di soccorso.

Tra i casi più eclatanti c’è l’albero crollato al Santissima Trinità a causa del vento. Sradicato dalle raffiche, è finito sopra un’automobile, di proprietà di un infermiere, in sosta nei parcheggi dell’ospedale. Fortunatamente a bordo non c’era nessuno, così come nelle vicinanze, ma la paura per la tragedia sfiorata è stata tanta. La Jeep è stata danneggiata sulla parte anteriore, mentre i rami sono finiti nel primo piano dell’edificio. I Vigili del fuoco sono intervenuti sul posto per transennare la zona e metterla in sicurezza. Successivamente hanno rimosso il tronco.

I problemi hanno riguardato anche la sede della Asl in via Romagna, dove si è registrato un caso analogo con il crollo di un vecchio albero che non ha retto alla forza delle raffiche, causando inevitabili disagi.

Tra le altre segnalazioni quella in via Po con un cartellone pubblicitario pericolante, ma messo prontamente in sicurezza da una squadra dei Vigili del fuoco. (ro. c.)

RIPRODUZIONE RISERVATA