pinna e orrù sul colle 

Francesco Pinna (M45, Guspini) e Lisa Orrù (F45, Cagliari Marathon) sono i vincitori della “Giancarlo Corre con noi - 13° Memorial Giancarlo Mura”, corsa podistica su strada organizzata dal gruppo “Quelli del colle” e dalla Runners Cagliari che ieri tra gli impegnativi saliscendi attorno al Colle di San Michele ha coinvolto 220 atleti nella 9,3 km e molti nelle gare più brevi per le categorie giovanili.

I due esperti Seniores si sono aggiudicati l’ultimo appuntamento agonistico regionale dell’anno imponendosi nettamente con 33’09” per Pinna e con 38’34” per la Orrù. Dietro il guspinese, a 30” Pierfrancesco Aru (Cagliari Atletica Leggera) e a 1’44” Stefano Biumi (M35, Cagliari Marathon), mentre tra le donne al secondo posto dopo la Orrù, Enrica Pintor (F40, Isolarun) staccata di 2’02” e poi Francesca Coraddu (F55, Cagliari Atletica) 2’10”. Nella mattinata sportiva, spazio anche alla non competitiva di 2,2 km.

Ordini d’arrivo. Maschile : 1. Francesco Pinna (M45, Guspini) 33’09”, 2. Pierfrancesco Aru (Cagliari Atl. Leggera) 33’39”, 3. Stefano Biumi (M35, Cagliari Marathon Club) 34’53”, 4. Salvatore Cappai (M40, Assemini) 35’48”, 5. Daniele Musiu (M40, Dolianova) 35’59”, 6. Davide Melis (M40, Ca. Ma.) 36’06”, 7. Massimiliano Locci (M50, Elmas) 36’50”, 8. Andrea Frau (M45, Guspini) 37’31”, 9. Maurizio Scano (M45, Ca. Ma.) 37’34”, 10. Giacomo Sanna (M40, Dolianova) 38’03”; 16. Stefano Fiori (M60, Runners OR) 38’35”, 17. Fabiano Melis (M55, Selargius) 38’37”; 27. Antonello Vargiu (M65, Cagliari. Atl. L.) 40’30”; 87. Gesuino Atzori (M70, E. Sanna Elmas) 45’42”; 110. Emilio Pireddu (M75, id.) 48’09”; 197. Fernando Gatti (M80, GP Asse- mini) 58’29”; 218. Carlo Porcu (M85, Atl. Selargius) 1.50’04”.

Femminile : 1. Lisa Orrù (F45, Cagliari Marathon Club) 38’34”, 2. Enrica Pintor (F40, Isolarun) 40’36”, 3. Francesca Coraddu (F55, Cagliari Atl. Legg.) 40’44”, 4. Marta Ibba (Buddusò) 40’50”, 5. Roberta Ferru (F55, Cagliari Atl. Legg.) 41’05”, 6. Federica Frongia (F45, id.) 41’15”, 7. Ambra Matta (F35, Cus Cagliari) 41’09”, 8. Martina Corda (Isolarun) 42’23”, 9. Orietta Paderi (F50, Atl. Selargius) 42’31”, 10. Chiara Affinito (F40, Cagliari M. Club) 42’53”: 141. Cristina Onnis (F60, Blue Tribune) 50’49”; 158. Chiara Sedda (F65, Marathon Club Oristano) 52’10”; 193. Marisa Moreggio (F70, Atl. Arborea) 57’43”.

