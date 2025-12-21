VaiOnline
Atletica.
22 dicembre 2025 alle 00:27

pinna e orrù sul colle 

La pioggia non ha rovinato il Memorial “Giancarlo Mura” 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Francesco Pinna (M45, Guspini) e Lisa Orrù (F45, Cagliari Marathon) sono i vincitori della “Giancarlo Corre con noi - 13° Memorial Giancarlo Mura”, corsa podistica su strada organizzata dal gruppo “Quelli del colle” e dalla Runners Cagliari che ieri tra gli impegnativi saliscendi attorno al Colle di San Michele ha coinvolto 220 atleti nella 9,3 km e molti nelle gare più brevi per le categorie giovanili.

I due esperti Seniores si sono aggiudicati l’ultimo appuntamento agonistico regionale dell’anno imponendosi nettamente con 33’09” per Pinna e con 38’34” per la Orrù. Dietro il guspinese, a 30” Pierfrancesco Aru (Cagliari Atletica Leggera) e a 1’44” Stefano Biumi (M35, Cagliari Marathon), mentre tra le donne al secondo posto dopo la Orrù, Enrica Pintor (F40, Isolarun) staccata di 2’02” e poi Francesca Coraddu (F55, Cagliari Atletica) 2’10”. Nella mattinata sportiva, spazio anche alla non competitiva di 2,2 km.

Ordini d’arrivo. Maschile : 1. Francesco Pinna (M45, Guspini) 33’09”, 2. Pierfrancesco Aru (Cagliari Atl. Leggera) 33’39”, 3. Stefano Biumi (M35, Cagliari Marathon Club) 34’53”, 4. Salvatore Cappai (M40, Assemini) 35’48”, 5. Daniele Musiu (M40, Dolianova) 35’59”, 6. Davide Melis (M40, Ca. Ma.) 36’06”, 7. Massimiliano Locci (M50, Elmas) 36’50”, 8. Andrea Frau (M45, Guspini) 37’31”, 9. Maurizio Scano (M45, Ca. Ma.) 37’34”, 10. Giacomo Sanna (M40, Dolianova) 38’03”; 16. Stefano Fiori (M60, Runners OR) 38’35”, 17. Fabiano Melis (M55, Selargius) 38’37”; 27. Antonello Vargiu (M65, Cagliari. Atl. L.) 40’30”; 87. Gesuino Atzori (M70, E. Sanna Elmas) 45’42”; 110. Emilio Pireddu (M75, id.) 48’09”; 197. Fernando Gatti (M80, GP Asse- mini) 58’29”; 218. Carlo Porcu (M85, Atl. Selargius) 1.50’04”.

Femminile : 1. Lisa Orrù (F45, Cagliari Marathon Club) 38’34”, 2. Enrica Pintor (F40, Isolarun) 40’36”, 3. Francesca Coraddu (F55, Cagliari Atl. Legg.) 40’44”, 4. Marta Ibba (Buddusò) 40’50”, 5. Roberta Ferru (F55, Cagliari Atl. Legg.) 41’05”, 6. Federica Frongia (F45, id.) 41’15”, 7. Ambra Matta (F35, Cus Cagliari) 41’09”, 8. Martina Corda (Isolarun) 42’23”, 9. Orietta Paderi (F50, Atl. Selargius) 42’31”, 10. Chiara Affinito (F40, Cagliari M. Club) 42’53”: 141. Cristina Onnis (F60, Blue Tribune) 50’49”; 158. Chiara Sedda (F65, Marathon Club Oristano) 52’10”; 193. Marisa Moreggio (F70, Atl. Arborea) 57’43”.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

ARTICOLI CORRELATI

Serie A.

Il Cagliari la butta via: 2-2

Folorunsho e Kiliçsoy ribaltano il Pisa, pareggio beffa all’89’ 
l nELLO sPORT
La Finanziaria riaccende il dibattito. Deidda (FdI): abbassate l’imposta, la competenza è sarda

Il taglio della tassa non decolla La proposta: tre euro tutto l’anno

L’opposizione vuole annullare l’addizionale sui biglietti: «Usate i 30 milioni destinati al progetto di fusione»  
Lorenzo Piras
Regione

Al Teatro Massimo 75 anni dopo «Ma non parliamo di Rinascita»

Dibattito sull’Autonomia, ricordando il Congresso del popolo sardo 
Roberto Murgia
La storia

Veglia il padrone morto da giorni in macchina

Dramma della solitudine a Sassari, il cane Napoleone non si è mosso dal corpo dell’amico 
Emanuele Floris
Legge di bilancio

Manovra in Aula Coesione, tagli per 300 milioni

Iperammortamento fino al 2028 Salvini: «Pensioni, ho detto no» 
Il caso

Trovato morto il 16enne di Novara

Era in un canale. Dario Cipullo era sparito venerdì dopo una cena tra amici 
Diplomazia

Putin, gelo sui colloqui ma apre a Macron

Peskov: «Presidente pronto al dialogo». L’Eliseo al lavoro per fissare l’incontro 
La rassegna.

La rinascita del vinile tra cuore e affari

Folla tra gli stand dell’ex Manifattura: «I vecchi dischi non passano di moda» 
Alessandra Ragas
San Michele.

Due studenti universitari pestati dal branco

Assaliti da un gruppo di ragazzini mentre andavano alla mensa di via Premuda 
M. V.