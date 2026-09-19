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Castello
20 settembre 2026 alle 00:11

Piccoli musei, cultura ebraica oggi al Muce  

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Oggi, nella “Giornata Nazionale dei Piccoli Musei”, il Muce - Piccolo Museo di Cultura Ebraica apre le sue porte per far conoscere da vicino gli oggetti e i simboli della cultura ebraica raccolti dall’Associazione Chenàbura grazie alle donazioni di soci e amici.

Il museo si trova nel cuore di Castello, in via Lamarmora 88, tra le vie dove viveva una fiorente comunità ebraica fino al 1492, quando con il Decreto dell’Alhambra, noto come Editto di Granada, furono espulsi tutti gli ebrei che non accettavano la conversione.

La loro memoria, però, è rimasta impressa anche nella cultura sarda. Radici profonde che l’Associazione Chenàbura vuole riportare alla luce, valorizzando il quartiere come luogo d’incontro per una cultura millenaria.

Per l’occasione verrà allestita “la tavola dello Shabbat”, la cena del venerdì sera, tra le celebrazioni più intime e importanti della tradizione ebraica.

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