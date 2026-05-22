Piccoli-gol non basta, l’Atalanta si salva 

Fiorentina 1

Atalanta 1

Fiorentina (4-1-4-1) : Christen- sen (41' st Lezzerini); Dodo, Rugani (21' st Pongracic), Comuzzo, Gosens (31' st Balbo); Mandragora; Harrison, Brescianini (21' st Ndour), Fabbian, Gudmundsson (31' st Solomon); Piccoli. In panchina De Gea, Fagioli, Braschi, Puzzoli, Fortini. All. Vanoli.

Atalanta (3-4-1-2) : Sportiello, Scalvini (21' st Djmsiti), Hien, Ahanor; Bellanova (1' st Zappacosta), De Roon (36' st Scamacca), Pasalic, Musah, Samardzic (18' st De Ketelae- re), Sulemana (36' st Vavas- sori), Raspadori. In panchina Carnesecchi, Rossi, Bakker, Ederson, Kolasinac, Obric, Za- lewski, Krstovic. All. Palladino.

Arbitro : Perri di Roma.

Reti : nel pt 39' Piccoli; nel st 38' Comuzzo (autorete).

Firenze. Fiorentina e Atalanta hanno pareggiato 1-1 una partita senza obiettivi per entrambe in cui ha fatto tutto la Viola: dal gol del vantaggio di Piccoli all'autorete di Comuzzo nel finale. Per la squadra viola si è chiusa ancora tra i fischi una stagione da dimenticare (in cui ha perso il presidente Rocco Commisso e ha rischiato perfino di retrocedere), dato che la Dea ha costruito di più e avuto maggiori occasioni, vanificate dalle parate di Christensen. Il vantaggio viola è arrivato all'improvviso, nel finale del tempo, con un lancio di Brescianini per Piccoli che ha battuto un incerto Sportiello. All’83’ Comuzzo, nel tentativo di intercettare un cross dalla destra di Zappacosta, ha deviato la palla nella propria porta.

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