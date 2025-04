Picchiato e rapinato per strada, arrestati i tre aggressori 

L’approccio è collaudato da decenni: «Ce l’ha una sigaretta?». E mentre il passante risponde, è aggredito alle spalle dal resto della banda. È stato così che sabato, in piazza del Carmine, un cagliaritano di 47 anni, che si muoveva sul monopattino, è stato aggredito con diverse scariche di pugni in faccia e rapinato di smartphone, portafogli e pure del monopattino.

Alcuni passanti hanno assistito al violento assalto, uno di loro ha dato all’allarme al numero unico per le emergenze 112. Dalla centrale operativa della Questura sono subito state inviate alcune pattuglie della Squadra volante, giunte pochissimi minuti dopo la fuga dei tre aggressori a bordo di un’Opel Corsa.

Coordinati dal dirigente Massimo Imbimbo, gli equipaggi di tutte le Volanti hanno iniziato le ricerche dell’auto e l’hanno incrociata all’ingresso del quartiere di Is Mirrionis. I tre rapinatori, fra i 21 e 31 anni, due marocchini e uno tunisino, erano a bordo dell’utilitaria, risultata rubata a Uta giovedì scorso. I tre sono stati arrestati dai poliziotti per rapina aggravata e denunciati per la ricettazione dell’auto.

Gli aggressori sono ora in detenzione preventiva nel carcere di Uta, in attesa di sviluppi nelle indagini.

