Sarroch.
14 febbraio 2026 alle 00:37

Piazza Repubblica, sette ficus da spostare 

Lasceranno piazza Repubblica per essere messi a dimora in un ambiente più spazioso: i sette grandi alberi di ficus che da decenni caratterizzano il centro del paese verranno trasferiti in una zona recintata dell’Unione dei tre parchi del paese. La decisione presa dall’amministrazione comunale è legata alle condizioni precarie di stabilità delle piante, diventate un rischio per l’incolumità dei cittadini.

Luca Tolu, assessore all’Ambiente, sottolinea l’urgenza di trovare una nuova dimora ai sette ficus: «In seguito alle analisi dei tecnici specializzati, è emerso un significativo decadimento delle condizioni di stabilità degli alberi, con conseguente riduzione del fattore di sicurezza e rischio di schianto. In alternativa all’abbattimento, la relazione tecnica prescrive il trapianto di tutte e 7 le piante in aree verdi con scarsa affluenza e transito di persone. Gli esemplari saranno ripiantati nella speranza che possano rinforzarsi: le piante rimosse, come è accaduto con quelle situate di fronte alla banca, saranno sostituite con degli alberi di ulivo. Dispiace privare la piazza delle sue alberature storiche, ma per causa di forza maggiore siamo stati costretti ad agire. Con la sostituzione degli alberi daremo anche vita a un restyling complessivo delle aiuole che renderà la piazza ancora più bella e accogliente». (i. m.)

