«Piazza Manno deve restare area pedonale» 

«Piazza Manno aperta al traffico? No, grazie». Può essere riassunta così la mozione, sottoscritta da 7 consiglieri comunali di centrosinistra che chiedono al sindaco e alla Giunta di fare un passo indietro sull’ipotesi di riapertura al traffico dell’area. «Negli ultimi mesi, grazie a un importante intervento di restauro - scrive il primo firmatario, Umberto Marcoli - la piazza è stata restituita alla città in una veste rinnovata, rispettosa del suo valorestorico e proiettata verso un uso moderno e sostenibile degli spazi urbani». Secondo i gruppi di opposizione l'ipotesi di consentire, anche solo parzialmente, il transito degliautomezzi nella piazza, comprometterebbe «non solo la qualità degli interventi appena conclusi, ma anche la vocazione naturale del sito quale spazio di aggregazione, passeggio e incontro sociale». Da una parte il danneggiamento della pavimentazione, dall’altra il peggioramento della qualità dell’aria e la riduzione della sicurezza, sono per Marcoli, Giuseppe Obinu, Maria Obinu, Carla Della Volpe, Massimiliano Daga, Maria Speranza Perra e Francesca Marchi motivi sufficienti per caldeggiare il mantenimento della pedonalizzazione integrale (salvo per esigenze straordinarie). I sette consiglieri chiedono anche che vengano adottate misure per preservare i lavori eseguiti e vengano promosse iniziative culturali, sociali ed economiche che incentivino l'uso della piazza. ( m. g. )

