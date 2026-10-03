Piante di canapa, 25enne nei guai 

Ogni giorno andava a innaffiare le piante. E proprio la puntualità nell’irrigare la piantagione di canapa ha tradito un 25enne, originario di Marrubiu, che due giorni fa è stato arrestato dai carabinieri per produzione e detenzione di sostanze stupefacenti. Daniel Lisci al momento si trova nel carcere di Massama a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Il blitz

Da giorni i carabinieri avevano individuato un terreno nelle campagne di San Nicolò d’Arcidano in cui erano coltivate circa 281 piante di canapa indiana. Poi, grazie a numerosi servizi di osservazione, i militari hanno identificato chi quotidianamente si occupava di irrigare le piante. E così giovedì sera è scattato il blitz con i carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Oristano e delle stazioni di Terralba e Marrubiu che hanno sorpreso il 25enne proprio mentre irrigava le piante e l’hanno arrestato in flagranza. Nel corso della perquisizione oltre alle piante di canapa, sono stati trovati circa 755 grammi di marijuana e 13,5 grammi di hashish. La droga è stata sequestrata e inviata ai laboratori del Ris di Cagliari per gli esami previsti per determinare il principio attivo.

Le indagini

Le indagini dei carabinieri, coordinate dalla Procura, vanno avanti per cercare di individuare altre persone che potrebbero essere coinvolte nella coltivazione della piantagione. Il comandante provinciale Raffaele Cirillo ribadisce l’importanza della vigilanza e della collaborazione da parte della comunità nella lotta al traffico di sostanze stupefacenti. ( v. p. )

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