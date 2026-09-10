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Desulo.
11 settembre 2026 alle 00:18

Piantagione di marijuana, giovane agli arresti domiciliari 

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A fine estate è tempo di raccolta ma anche di arresti per le coltivazioni illegali di marijuana nel centro dell’Isola.

Una piaga che ha visto la Sardegna balzare negli ultimi anni al primo posto nazionale come quantitativo di marijuana illegale sequestrata. Una piaga continua su cui le forze dell’ordine in queste settimane stanno concentrando le loro attenzioni. Nei giorni scorsi è finito in manette un giovane di Desulo, Marvin Mereu, 24 anni, scoperto dagli uomini della Squadriglia dei carabinieri di Pratobello mentre era intento a coltivare una piantagione di oltre 800 piante di cannabis.

La piantagione era nascosta nelle campagne dell’agro di Fonni. Per l’uomo è scattato l’arresto in flagranza, disposto dalla sostituta procuratrice di Nuoro, Elena Tres, dopo che le prime analisi del principio attivo hanno restituito una soglia del tetraidrocannabinolo ben al di sopra di quello dello 0,6 per cento.

Il giovane 24 enne è comparso (difeso dall’avvocato Antonello Cucca) davanti al giudice per le indagini preliminari per l’interrogatorio di convalida.

In attesa delle analisi delle campionature affidate ai Ris per stabilire il quantitativo totale di potere drogante, il gip Mauro Pusceddu ha disposto per lui gli arresti domiciliari.

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