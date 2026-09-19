Piano casa in Consiglio comunale 

Piano Casa al centro del prossimo Consiglio comunale, convocato per venerdì prossimo. Sul tavolo dei lavori, l'approvazione di una delibera con la lista di edifici e zone della città escluse dall'incremento volumetrico pari al 30 per cento, previsto dalla legge regionale, del 2015, in caso di rinnovo del patrimonio edilizio. All'ordine del giorno, il documento che individua nuove aree da escludere dall'applicazione della norma scelte in ragione di particolari qualità storiche, architettoniche o urbanistiche da salvaguardare. In attesa della definizione del Piano particolareggiato che disciplinerà le nuove costruzioni nel centro storico, il Piano Casa è entrato in Aula, l'ultima volta, nel 2022 per stabilire le altezze dei palazzi sul lungomare, inaugurato un anno prima, limitandone lo sviluppo a dieci metri e tre piani nella prima fascia fronte waterfront e a quattro piani e tredici metri per la seconda fila di case affacciate sul golfo. (t.c.)

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