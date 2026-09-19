SFOGLIA IL QUOTIDIANO
logo
logo
VaiOnline
Olbia
20 settembre 2026 alle 00:09

Piano casa in Consiglio comunale 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Piano Casa al centro del prossimo Consiglio comunale, convocato per venerdì prossimo. Sul tavolo dei lavori, l'approvazione di una delibera con la lista di edifici e zone della città escluse dall'incremento volumetrico pari al 30 per cento, previsto dalla legge regionale, del 2015, in caso di rinnovo del patrimonio edilizio. All'ordine del giorno, il documento che individua nuove aree da escludere dall'applicazione della norma scelte in ragione di particolari qualità storiche, architettoniche o urbanistiche da salvaguardare. In attesa della definizione del Piano particolareggiato che disciplinerà le nuove costruzioni nel centro storico, il Piano Casa è entrato in Aula, l'ultima volta, nel 2022 per stabilire le altezze dei palazzi sul lungomare, inaugurato un anno prima, limitandone lo sviluppo a dieci metri e tre piani nella prima fascia fronte waterfront e a quattro piani e tredici metri per la seconda fila di case affacciate sul golfo. (t.c.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Serie A.

Cagliari, benvenuto in paradiso

Maldini stende anche l’Udinese: mai così bene dall’anno dello scudetto 
l Nello Sport
Il focus

Dal Cuga a Maccheronis,  Nord Sardegna in sofferenza

Difficoltà nelle aziende agricole della Nurra Le presenze turistiche svuotano l’invaso di Posada 
Mariangela Pala Fabrizio Ungredda
Respinta la richiesta del Comune per una polizza fideiussoria a garanzia del ripristino

Su Rena Bianca atto di forza di Terna

A Santa Teresa il cantiere aperto su ordine del commissario ad acta 
Andrea Busia
1986-202

L’abbraccio della “matita di Dio”

Quarant’anni fa Madre Teresa di Calcutta visitò Cagliari e Carbonia  
Massimiliano Rais
Il voto

Il caso Gallura e Medicina decisivi per il nuovo rettore

Quattro in corsa per il dopo Mariotti Mercoledì 23 il possibile ballottaggio 
Emanuele Floris
Sanità

Reparti in affanno,  ora si va all’estero a caccia di rinforzi

La Asl cerca 80 medici stranieri e alloggi in provincia per sistemarli 
Valeria Pinna
La storia

Mattia fa ballare Lloret de Mar

Ventisei anni, dj autodidatta di Gesturi: «Io, notato grazie ai social» 
Valentina Frau
iL carroccio

Pontida, regge la tregua tra i leghisti

Oggi il via al raduno. Salvini: vinciamo se restiamo uniti da nord a sud 