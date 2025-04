PhotoRed, le multe sono oltre 5mila 

Crescono ancora le multe al semaforo all’incrocio tra viale Colombo e via Bonaria. Da luglio dell’anno scorso quando era stato installato il PhotoRed, ossia l’apparecchiatura in grado di rilevare chi passa con il rosso, ad oggi, le sanzioni sono 5.100. Erano 4.012 lo scorso febbraio.

Un’ulteriore impennata a dimostrazione che si continua a passare con il rosso anche se le proteste non si placano: molti automobilisti infatti continuano a ribadire che il problema è dovuto alle code che spesso si formano nello svincolo e così magari chi passa con il verde si trova fermo ancora in mezzo all’incrocio quando scatta il rosso.

Pochi ricorsi

Ma a fronte delle tantissime proteste i ricorsi in poco meno di un anno sono appena due: colpa, dicono gli automobilisti, di trafile burocratiche troppo lunghe che inducono a lasciar perdere e a pagare la multa.Che è anche salata: si va dai 167 euro se si commette l’infrazione di giorno, ai 222 euro dopo le 22 con la decurtazione, in entrambi i casi, di sei punti dalla patente. Se si paga entro cinque giorni si ha una riduzione del 5 per cento, se invece si paga oltre 60 giorni le multe salgono a 332 euro di giorno e 433 euro di notte.

Le proteste

«Io sono un rappresentante che gira continuamente per Quartu e sono uno di quelli che ha preso la multa al semaforo tra viale Colombo e via Nenni» dice Aldo Moi, «non ricordo esattamente cosa è successo ma non sono di certo uno che passa con il rosso. Certo è che si formano degli incolonnamenti e che ti ritrovi in mezzo all’incrocio quando scatta il rosso anche se sei passato con il verde». Comunque sia, «non ho fatto ricorso perché non ne vale la pena. Anni fa ero incappato in una buca a Flumini avevo danneggiato l’auto e ho dovuto fare mille cose per cercare di avere il risarcimento. Memore di questo questa volta non ci ho nemmeno pensato. Sono andato e ho pagato».

«Una trappola»

Sta di fatto che in città è uno dei più gettonati.«Quel semaforo è una trappola» commenta Antonio Sechi, «anche se passi con l’arancione ti frega. Ma fare ricorso è un “lavoro” ed un costo. Devi perdere giornate intere per fare non so quante pratiche per questo alla fine non lo fa nessuno». Dal Comando della Polizia locale hanno però più volte ribadito che il Photored scatta solo se si passa con il rosso e non con l’arancione. «Io per fortuna la multa non l’ho ancora presa» dice Graziella Asuni, «ma ogni volta che passo lì sono terrorizzata».

