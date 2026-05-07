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08 maggio 2026 alle 00:26

Peso, Pintus oltre i 15 metri Agrusti europeo 

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Elisa Pintus è la prima sarda a lanciare il peso oltre i 15 metri. Nell'Urbanshotput di Terni la sassarese ha gettato l'attrezzo da 4 kg a 15,03 metri. Non è record sardo (della stessa con 14,46 metri dal 2022) solo perché l'Allieva di Nicola Piga da qualche anno veste la maglia della Bracco Atletica Milano. D'altronde in precedenza altre due atlete avevano ottenuto misure migliori in pista con la maglia del Cus Cagliari, Wilma Rigamonti (15,15, nel 1994) e Elisangela Adriano (18,66, 2004). E neppure questi fanno parte della cronologia dei primati sardi. Il giorno successivo a Narni l'atleta isolana ha lanciato il disco a 47,05 metri, suo personale stagionale.
Intanto sembra ormai certo che un altro sassarese, Andrea Agrusti, campione italiano nella maratona di marcia farà parte del trio azzurro ai mondiali di Birmingham, nel mese di agosto. Escluso Alex Schwazer che pure aveva migliorato il suo record sulla distanza portndolo a 3h01'55”.

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