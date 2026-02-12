VaiOnline
Dopo gara.
13 febbraio 2026 alle 00:33

Per Sorrentino una gioia a metà 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

L’attaccante Daniele Sorrentino racconta il suo primo gol in maglia rossoblù, con 40 metri di fuga per regalare il vantaggio alla Torres: «Sapevo che il difensore era sull’uomo e allora dopo varie sportellate, ho deciso di usare l’intelligenza e di prenderlo in contro tempo, poi una volta in area sono stato freddo davanti al portiere». Felice ma non troppo: «Ci tenevo tanto a dare il mio contributo alla squadra e sono felice del primo gol ma allo stesso tempo sono dispiaciuto per il risultato finale perché abbiamo fatto una partita quasi perfetta».
L’attaccante è soddisfatto della sua esperienza a Sassari: «L’inserimento procede a gonfie vele grazie ai compagni, che sono tutti bravi e genuini, quindi mi sono inserito facilmente». Poi aggiunge: «Non mi piace promettere gol perché sarei ipocrita, posso solo promettere di impegnarmi al 101 per cento per raggiungere l’obiettivo che meritiamo».

In chiusura il tecnico Alfonso Greco commenta: «La squadra ha disputato una grande gara, mi inorgoglisce il carattere di questi ragazzi. Resta il rammarico per la vittoria sfumata nel finale. Meritavano i tre punti e dobbiamo portarci questa determinazione domenica a San Benedetto».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

La tragedia di Arbatax

Il racconto: via gli abiti per restare a galla

Ecco come si è salvato il superstite. L’inutile attesa della madre del comandante 
Roberto Secci RIPRODUZIONE RISERVATA
L’emergenza

Diga aperta, campi allagati

Allarme per l’invaso di Isili, l’acqua invade le colture della Marmilla 
Sonia Gioia Giovanni G. Scanu
trasporti

Continuità a singhiozzo: il volo parte tre ore dopo, rabbia sul Cagliari-Roma

Cgil all’attacco: «Mancava l’equipaggio» La nota di Aeroitalia: «Problema tecnico» 
Riccardo Spignesi
La visita

«Mattarella omaggia Grazia Deledda: un regalo al Nuorese»

Strade chiuse a partire da oggi nel capoluogo barbaricino 
Fabio Ledda
giustizia

Referendum, Gratteri finisce nella bufera

Il procuratore di Napoli: «Voteranno sì indagati e massoneria deviata» 