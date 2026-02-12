Per Sorrentino una gioia a metà 

L’attaccante Daniele Sorrentino racconta il suo primo gol in maglia rossoblù, con 40 metri di fuga per regalare il vantaggio alla Torres: «Sapevo che il difensore era sull’uomo e allora dopo varie sportellate, ho deciso di usare l’intelligenza e di prenderlo in contro tempo, poi una volta in area sono stato freddo davanti al portiere». Felice ma non troppo: «Ci tenevo tanto a dare il mio contributo alla squadra e sono felice del primo gol ma allo stesso tempo sono dispiaciuto per il risultato finale perché abbiamo fatto una partita quasi perfetta».

L’attaccante è soddisfatto della sua esperienza a Sassari: «L’inserimento procede a gonfie vele grazie ai compagni, che sono tutti bravi e genuini, quindi mi sono inserito facilmente». Poi aggiunge: «Non mi piace promettere gol perché sarei ipocrita, posso solo promettere di impegnarmi al 101 per cento per raggiungere l’obiettivo che meritiamo».

In chiusura il tecnico Alfonso Greco commenta: «La squadra ha disputato una grande gara, mi inorgoglisce il carattere di questi ragazzi. Resta il rammarico per la vittoria sfumata nel finale. Meritavano i tre punti e dobbiamo portarci questa determinazione domenica a San Benedetto».

