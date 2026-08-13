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Sicurezza.
14 agosto 2026 alle 00:14

Per l’estate l’Arma mette in campo i rinforzi 

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Arrivati a Cagliari 24 Carabinieri Allievi Marescialli per il potenziamento estivo dei presidi dell’Arma. Ad accoglierli, il Comandante Provinciale Generale di Brigata Luigi Grasso, insieme agli Ufficiali in servizio.
Il Generale Grasso ha preliminarmente illustrato l’andamento dell’intero territorio della provincia, indicando le criticità sotto il profilo della sicurezza e delineando le linee operative. Ha sottolineato l’importanza del ruolo svolto dai Carabinieri all’interno del tessuto sociale e il valore del servizio che deve essere rivolto sempre a soddisfare i bisogni del cittadino.
I militari presteranno servizio nelle stazioni dei Carabinieri delle località a maggiore vocazione turistica, ove svolgeranno un periodo di tirocinio pratico contribuendo al rafforzamento del controllo del territorio.
Il Comandante Provinciale ha ribadito l’importanza di operare sempre con fermezza, competenza ed equilibrio, senza mai trascurare l’aspetto umano, «il vostro ruolo dovrà essere quello di rappresentare anche un riferimento per i cittadini, rassicurarli e cercare di fornire loro la massima vicinanza con efficacia e tempestività, il valore aggiunto dell’Arma è anche quello di saper comprendere e ascoltare i bisogni dei cittadini con una particolare attenzione verso le persone più fragili» .

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