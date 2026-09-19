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Serie D.
20 settembre 2026 alle 00:08

Per il Monastir c’è l’Aranova La Cos cerca punti 

L’Ossese affronta il Pomezia e il Budoni riceve l’Anzio 

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Si apre alle 14.30 al Comunale di Cecchina, ad Albano Laziale, il pomeriggio delle sarde di Serie D.

Le partite

La Cos cerca riscatto dopo lo 0-2 interno con la Certosa Vigor Campagnano: di fronte avrà un’Albalonga a quota 6, reduce anch’essa da un ko , l’1-0 di Aranova. Gli ogliastrini hanno però già espugnato un campo laziale, l’1-0 di Anzio alla seconda giornata. Arbitra Castello di Ercolano. Alle 15 il Monastir torna al Comunale, contro l’Aranova. I padroni di casa, 6 punti, hanno il miglior attacco del girone con 8 reti e devono cancellare il 3-1 di Anzio; i laziali sono imbattuti a quota 5 dopo aver piegato l’Albalonga. Dirige Beretta di Bergamo. Sempre alle 15, allo stadio “Pasquale Pinna”, il Budoni insegue il primo successo: un punto in tre gare, ultimo ko con la Gelbison (2-1). Arriva un Anzio a quota 4, reduce dal 3-1 sul Monastir. Arbitro Corti di Prato. Nel Campo Principale di Latte Dolce, alle 15, primo crocevia salvezza per il Latte Dolce: un punto, conquistato nel 2-2 sul campo dell’Atletico Lodigiani, contro un Città di Anagni ultimo a quota zero, con un gol fatto e nove subiti. Fischia Ghanim di Saronno.

La matricola
Chiude il quadro l’Ossese, in vetta a 7 punti insieme a Paganese, Sarnese e Trastevere alla prima partecipazione alla D: un solo gol subito in tre gare, nessuno ha fatto meglio. Al Comunale di Pomezia, alle 15 e a porte chiuse, affronta l’Unipomezia (4). Arbitro Calabrò di Reggio Calabria.

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