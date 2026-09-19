Per il Monastir c’è l’Aranova La Cos cerca punti 

Si apre alle 14.30 al Comunale di Cecchina, ad Albano Laziale, il pomeriggio delle sarde di Serie D.

Le partite

La Cos cerca riscatto dopo lo 0-2 interno con la Certosa Vigor Campagnano: di fronte avrà un’Albalonga a quota 6, reduce anch’essa da un ko , l’1-0 di Aranova. Gli ogliastrini hanno però già espugnato un campo laziale, l’1-0 di Anzio alla seconda giornata. Arbitra Castello di Ercolano. Alle 15 il Monastir torna al Comunale, contro l’Aranova. I padroni di casa, 6 punti, hanno il miglior attacco del girone con 8 reti e devono cancellare il 3-1 di Anzio; i laziali sono imbattuti a quota 5 dopo aver piegato l’Albalonga. Dirige Beretta di Bergamo. Sempre alle 15, allo stadio “Pasquale Pinna”, il Budoni insegue il primo successo: un punto in tre gare, ultimo ko con la Gelbison (2-1). Arriva un Anzio a quota 4, reduce dal 3-1 sul Monastir. Arbitro Corti di Prato. Nel Campo Principale di Latte Dolce, alle 15, primo crocevia salvezza per il Latte Dolce: un punto, conquistato nel 2-2 sul campo dell’Atletico Lodigiani, contro un Città di Anagni ultimo a quota zero, con un gol fatto e nove subiti. Fischia Ghanim di Saronno.

La matricola

Chiude il quadro l’Ossese, in vetta a 7 punti insieme a Paganese, Sarnese e Trastevere alla prima partecipazione alla D: un solo gol subito in tre gare, nessuno ha fatto meglio. Al Comunale di Pomezia, alle 15 e a porte chiuse, affronta l’Unipomezia (4). Arbitro Calabrò di Reggio Calabria.



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