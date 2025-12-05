VaiOnline
Via De Gioannis.
05 dicembre 2025 alle 01:14

Pensionato muore mentre lavora in casa 

Stava sbrigando alcuni lavoretti di manutenzione in casa, si apprestava a salire sulla scala a libro. Non ne ha però avuto il tempo: un malore lo ha fatto accasciare al pavimento ed è lì che, poco dopo, l’hanno trovato i familiari. Dall’appartamento in via De Gioannis, poco lontano dalla scuola “Alfieri”, è subito partita una telefonata alla centrale operativa del servizio 118, che ha inviato un’ambulanza con il medico a bordo, ma il dramma si è consumato in pochi minuti: il pensionato di 78 anni che aveva avuto il malore in casa era già morto, a quanto sembra a causa di un arresto cardiaco improvviso. Con la constatazione del decesso, si è dunque concluso il lavoro della squadra di soccorritori.

L’allarme è stato lanciato intorno a mezzogiorno, quando il 78enne è stato ritrovato privo di sensi sul pavimento. Non ci sarebbero dubbi sulle cause naturali della sua morte.

