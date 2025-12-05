VaiOnline
Olbia.
05 dicembre 2025 alle 01:15

Controlli col telelaser sospesi nella “città 30” 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Se la Città 30, un anno fa, è riuscita a superare l'ostacolo dei rilevatori di velocità fissi, vietati dal nuovo Codice della strada nelle vie con limite di percorrenza sotto i 50 chilometri orari, adesso anche Olbia è nel caos autovelox. Il telelaser che aveva garantito i controlli sulla velocità in tutta l'area urbana del Comune che cammina a 30 chilometri all'ora non è stato ancora inserito nell'elenco stilato dal ministero delle Infrastrutture e dei trasporti. «Sebbene il nostro Comune sia stato uno dei primi a registrare il dispositivo sul sito del ministero, attualmente non è stato censito», dice il comandante della polizia locale, Giovanni Mannoni.

Controlli sospesi, dunque, fino all'inserimento nella lista dell'unico dispositivo mobile per misurare la velocità in città, in dotazione agli agenti di Olbia, che finora ha salvato l'ente dalle contestazioni alle multe per eccesso di velocità. «Il telelaser ci consente di evitare contestazioni alle sanzioni perché rileva l'infrazione in flagranza, rendendo consapevole il conducente immediatamente», aggiunge Mannoni. D'altronde, spiega, «l'amministrazione comunale non ha mai avuto l'obiettivo di fare cassa: con l'istituzione del limite di velocità a trenta chilometri orari ha, piuttosto, l'ambizione di modificare le abitudini di guida dei cittadini». E le sanzioni elevate negli ultimi mesi sembrerebbero soddisfare la strada intrapresa dal sindaco Nizzi. «Nella nostra città, – chiude Mannoni – le sanzioni più frequenti non sono notificate per eccesso di velocità ma per guida in stato di ebbrezza, responsabile anche di molti sinistri».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

X Factor

La gioia di eroCaddeo, secondo dopo Rob

l D’Errico, Pintore
regione

Gestione dell’acqua, il futuro è un rebus

Abbanoa restituirà 222 milioni di capitale per evitare la gara Ue: dubbi sulla soluzione 
Alessandra Carta
La crisi

«Opere su Lerno e Bidighinzu? Non bastano»

Zirattu (Anbi): per alleviare la sete serve la diga sul rio Badu Crabolu 
Mariangela Pala RIPRODUZIONE RISERVATA
Il caso

Il Ministero conferma: «Non abbiamo trovato i missili finiti in mare»

Confermate le limitazioni alla navigazione davanti alla costa di Ogliastra e Sarrabus 
Enrico Fresu
La finale

L’abbraccio di Sinnai: «Oggi è nata una stella»

Al Teatro comunale e nella tenda della Protezione civile con i fan scatenati al televoto: «Per noi ha trionfato lui» 
Francesco Pintore
La legge

Riforma edilizia Dal Governo primo via libera

Salvini: regole più chiare L’Ance: segnale importante 
Lecce

Tatiana trovata viva in una soffitta

Ieri sera si era diffusa la falsa notizia della morte. L’ipotesi del sequestro 