Il dibattito.
05 dicembre 2025 alle 01:15

Autodeterminazione, tutti al tavolo di “A innantis” 

È stato dato un titolo ambizioso, “Conquistare il futuro”, al dibattito organizzato per il pomeriggio di oggi a Cagliari da “A innantis!”, il soggetto politico indipendentista guidato da Franciscu Sedda. All’appuntamento, fissato per le 18 al Convento San Giuseppe (via Paracelso 16), parteciperanno i massimi vertici delle istituzioni regionali: dalla governatrice Alessandra Todde al presidente del parlamento sardo, Piero Comandini, passando per Gianmario Demuro, nominato da pochi mesi alla guida della commissione paritetica Stato-Regione, l’organismo che ha il compito di elaborare le norme di attuazione dello Statuto speciale.

E proprio la questione della specialità sarà al centro del confronto (come recita il sottotitolo dell’iniziativa: “Statuto, poteri, autodeterminazione”) con vari leader politici: oltre allo stesso Sedda, interverranno il segretario regionale del Pd Silvio Lai, il coordinatore di Fortza Paris Mauro Bulla, il segretario di Demos Mario Arca e il presidente dell’associazione Sardegna 2050, Nicola Pirina.

