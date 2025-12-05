VaiOnline
X Factor
05 dicembre 2025 alle 01:16

La gioia di eroCaddeo, secondo dopo Rob  

Sfiora la vittoria eroCaddeo nella notte napoletana della finale di X Factor. Il cantante di Sinnai arriva secondo tra i complimenti dei giudici e si gode un successo già chiaro sulle piattaforme di vendita che vedono correre il suo primo singolo “Punto”. A conquistare il titolo è la cantante siciliana Rob (Roberta Scandurra). Al terzo posto Delia e al quarto PierC. Una finale seguita a Sinnai in tv da tanti fan di Damiano Caddeo, che si sono divisi tra il Teatro Comunale e la tenda della protezione civile. Diversi sardi presenti anche dal vivo in piazza del Plebiscito.

alle pagine 8-9

