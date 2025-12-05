L’abbraccio di Sinnai: «Oggi è nata una stella» 

Inviato

Sinnai. Ci speravano un po’ tutti. Sognavano la vittoria che però non è arrivata. I sinnaesi hanno seguito in diretta televisiva la finale di X Factor. E alla fine in tanti sono rimasti delusi: eroCaddeo non è riuscito a conquistare il posto più alto del podio. «È nata comunque una stella, ne siamo certi», commentano alcuni spettatori seduti in prima fila nel teatro civico». Delusione ancora più accentuata nella sede della Protezione civile. «Che tristezza, ma siamo sicuri che Damiano ci regalerà altre emozioni».

La comunità

Sinnai si è stretta intorno al suo giovane talento. Tutti in paese hanno seguito il percorso dell’artista a X Factor, a partire dalle audizioni fino ai temuti Live, superati poi alla grande. Tutti conoscono a memoria le sue canzoni. Per la finalissima sono state organizzate due iniziative nel teatro civico e nelle sede della protezione civile Vab di Sinnai, dove Eva Federico, la madre di Damiano collabora come volontaria. «Tutta la comunità si è mobilitata per sostenere il nostro Damiano – spiega la sindaca Barbara Pusceddu - siamo molto orgogliosi. Ha dimostrato di avere un grandissimo talento. Sono certa che in quest’avventura tutta la Sardegna l’ha sostenuto. Tutti hanno apprezzato la sua genuinità. Ora lo aspettiamo in paese».

Tutti davanti alla tv

Alle 21 Sinnai si ferma. Nelle case i televisori sono sintonizzati sulla finale del talent show di Sky in diretta da Napoli. E proprio in apertura arriva l’esibizione di eroCaddeo che incanta tutti con la sua interpretazione di “L’emozione non ha voce” di Adriano Celentano. Il teatro civico non è gremito, ma il pubblico canta con il beniamino di casa e alla fine esplode un grande applauso. Poi quando arriva il momento del televoto entrano in scena i telefonini. Sofia Abate, Federico Piovesan e Sofia Migliacci si collegano con tutte le piattaforme possibili per sostenere Damiano Caddeo. «L’ho votato anche io. Purtroppo non sto bene e non sono riuscita ad andare a teatro», dice Mariangela Zedda, l’insegnante di italiano quando l’artista frequentava le scuole medie>. Andrea Lecca è arrivato da Cagliari con gli amici. «Lo ascolto da prima che facesse X Factor – afferma – la sua canzona “Luglio” era diventata virale su Tik tok. In tanti hanno scoperto eroCaddeo proprio grazie a quel brano. Sono certo che diventerà una stella della musica italiana». Tanti sinnaesi sfidano il freddo gelido e raggiungono la sede della Vab Protezione civile nella zona industriale. Prima dello show Francesco Spanu inizia ad arrostire le salsicce mentre alcuni fa sistemano due striscioni davanti al palco sotto il teleschermo. Fa freddo ma c’è un clima di festa. «Siamo tutti con Damiano – dice il presidente del Vab Claudio Moriconi – un talento straordinario. Ha dato lustro al nostro paese. Ci ha regalato un grandissima emozione e sono sicuro che lo aspetta un futuro luminoso».

Durante lo show in tanti hanno ripensano al 30 settembre del 2022 do l’artista nello stesso proprio sul palco del teatro iniziò una nuova fase della sua carriera. In quella circostanza si presentò al pubblico con l’attuale nome d’arte. Era il primo concerto di eroCaddeo. Quello che sembrava un gioco di parole con l’imperfetto indicativo oggi è un marchio di fabbrica, il nome di un artista che fa milioni di ascolti nelle piattaforme musicali. L’amico Mirko Ghironi ricorda ancora con grande emozione quel concerto. «Ho avuto il piacere collaborare con Damiano nell’organizzazione del suo primo spettacolo teatrale a Sinnai insieme a Federico Saba, che ha curato la direzione artistica, e a Gianluigi Mascia. La sorpresa fu davvero grande. Contro ogni più rosea previsione ci fu il tutto esaurito. Da quel momento sono arrivati i primi segnali concreti che aveva davvero la stoffa per imporsi nella scena musicale italiana. E quanto accaduto in questi mesi lo dimostra».

