VaiOnline
La storia.
05 dicembre 2025 alle 01:15

La musica che unisce, il fenomeno talent non si ferma 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Il panorama televisivo internazionale è stato ridefinito ormai da vent’anni dall'emergere dei talent show musicali. “X Factor” si è imposto nel tempo come un esempio spettacolare e influente nell’industria discografica.Il format è nato in Inghilterra nel 2004 da un'idea del produttore Simon Cowell. L'obiettivo era trovare la prossima grande star della musica, concentrandosi non solo sulle doti vocali, ma sul potenziale scenico e di mercato. La chiave del successo è stata l'introduzione del meccanismo del giudice-mentore. I giurati, esperti del settore, non si sono limitati a esprimere un parere, ma hanno creato squadre con i concorrenti guidandoli attivamente, gareggiando tra loro per la vittoria. Dinamica ha creato una potente narrazione emotiva e ha trasformato il programma in una competizione a più livelli. Il "fattore X" era quell'indefinibile scintilla distintiva. Il successo fu immediato e travolgente, lanciando carriere globali come quella degli One Direction.

In Italia, X Factor ha debuttato nel 2008 su Rai Due. Tuttavia, la svolta che lo ha elevato a fenomeno culturale è avvenuta nel 2011 con il passaggio a Sky Uno. Il programma è diventato uno show televisivo contemporaneo di altissima qualità. Sotto la conduzione di Alessandro Cattelan e la partecipazione di giudici carismatici (come Morgan, Fedez, Simona Ventura, Manuel Agnelli), X Factor Italia è diventato un laboratorio musicale. L'edizione italiana è riuscita a generare le tendenze della musica pop nazionale, lanciando artisti capaci di resistere alle regole ferree del tempo e dello show business.

Il successo britannico ha innescato negli anni una vera e propria ondata di adattamenti internazionali, con quaranta versioni locali realizzate in tutto il mondo. Dagli Stati Uniti all'Australia, la formula della competizione canora con i giudici protagonisti è diventata uno standard del genere. Molte versioni sono state interrotte a causa del calo di ascolti. Tuttavia, l'Italia, con Paesi come la Danimarca, è rimasta tra le poche nazioni capaci di mantenere il programma vivo, con un successo costante nel tempo. X Factor continua a rappresentare uno dei palcoscenici più importanti per lanciare la prossima generazione di star, confermando la forza del suo misterioso protagonista: il "fattore X".

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

X Factor

La gioia di eroCaddeo, secondo dopo Rob

l D’Errico, Pintore
regione

Gestione dell’acqua, il futuro è un rebus

Abbanoa restituirà 222 milioni di capitale per evitare la gara Ue: dubbi sulla soluzione 
Alessandra Carta
La crisi

«Opere su Lerno e Bidighinzu? Non bastano»

Zirattu (Anbi): per alleviare la sete serve la diga sul rio Badu Crabolu 
Mariangela Pala RIPRODUZIONE RISERVATA
Il caso

Il Ministero conferma: «Non abbiamo trovato i missili finiti in mare»

Confermate le limitazioni alla navigazione davanti alla costa di Ogliastra e Sarrabus 
Enrico Fresu
La finale

L’abbraccio di Sinnai: «Oggi è nata una stella»

Al Teatro comunale e nella tenda della Protezione civile con i fan scatenati al televoto: «Per noi ha trionfato lui» 
Francesco Pintore
La legge

Riforma edilizia Dal Governo primo via libera

Salvini: regole più chiare L’Ance: segnale importante 
Lecce

Tatiana trovata viva in una soffitta

Ieri sera si era diffusa la falsa notizia della morte. L’ipotesi del sequestro 