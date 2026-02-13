Pattinaggio, Ghiotto sesto nei 10.000 metri 

Nel pattinaggio di figura, il singolo maschile ha visto al Forum la più grande sorpresa di giornata ai Giochi di Milano Cortina 2026. Il kazako Mikhail Shaidorov ha sorpreso tutti rimontando posizioni su posizioni e aggiudicandosi l’oro davanti ai due giapponesi Yuma Kagiyama e Shun Sato. Solo ottavo l’americano Ilia Malinin, crollato all’ultimo esercizio. Gli azzurri: 9° Daniel Grassl, 15° Matteo Rizzo.

Velocità

Delusione Italia nei 10.000 metri del pattinaggio di velocità. Davide Ghiotto non è riuscito a confermare il podio olimpico di Pechino 2022 e si è piazzato al sesto posto. L'azzurro a un certo punto della gara è apparso stanco e al 7° km è stato superato dal rivale olandese Jorrit Bergsma. Ottavo il secondo azzurro in gara, Riccardo Lorello, che non è riuscito a replicare la splendida prestazione fatta nei 5.000 metri dove ha conquistato il bronzo solo pochi giorni fa. L'oro è andato al ceco Metodej Jilek, secondo posto per il polacco Vladimir Semirunniy, bronzo per l'olandese Jorrit Bergsma. Nuove speranze questo pomeriggio dalle 17 con Jeffrey Rosanelli nei 500 m.

Klaebo pigliatutto

Nello sci di fondo, terzo oro in queste Olimpiadi per il norvegese Johannes Hoestflot Klaebo, che ha vinto anche la 10 chilometri a tecnica libera. Al secondo posto il francese Mathis Desloges, al terzo un altro norvegese Einar Hedegar. Primo degli italiani si è piazzato Martino Carollo, che con la sua migliore gara in carriera ha ottenuto il settimo posto. Oggi alle 12 c’è la staffetta femminile con Federica Cassol, Iris De Martin Pinter, Martina Di Centa e Caterina Ganz per l’Italia.

Sport di squadra

L'Italia perde anche la seconda partita nel torneo olimpico di hockey maschile. Dopo la sconfitta con la Svezia all'esordio, gli azzurri sono stati battuti di misura, 3-2, dalla Slovacchia, bronzo a Pechino 2020, giocando quasi alla pari. L'Italia, ultima nel girone, affronterà oggi la Finlandia. Si è invece conclusa ai quarti l’avventura delle ragazze, travolte dagli Stati Uniti nei quarti di finale.

Nel curling, la squadra maschile ha battuto 9-7 la Gran Bretagna, prima di cedere alla Germania per 6-5 all’extra end. Oggi la formazione femminile cerca con Cina (9.05) e Svezia (19.05) le prime soddisfazioni dopo due sconfitte.

Skeleton

Assegnata in serata la medaglia dell’individuale maschile dello slittino con la testa in avanti (skeleton): oro (e prima medaglia britannica) a Matt Weston davanti ai tedeschi Axel Jungk e Christopher Grotheer. Al quinto posto l’azzurro Amedeo Fabbri a 1”41, 13° Mattia Gaspari a 3’46”. Oggi le donne con Alessandra Fumagalli e Valentina Margaglio 14ª e 16ª dopo due discese.

RIPRODUZIONE RISERVATA