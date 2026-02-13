VaiOnline
La giornata.
14 febbraio 2026 alle 00:34

Pattinaggio, Ghiotto sesto nei 10.000 metri 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Nel pattinaggio di figura, il singolo maschile ha visto al Forum la più grande sorpresa di giornata ai Giochi di Milano Cortina 2026. Il kazako Mikhail Shaidorov ha sorpreso tutti rimontando posizioni su posizioni e aggiudicandosi l’oro davanti ai due giapponesi Yuma Kagiyama e Shun Sato. Solo ottavo l’americano Ilia Malinin, crollato all’ultimo esercizio. Gli azzurri: 9° Daniel Grassl, 15° Matteo Rizzo.

Velocità

Delusione Italia nei 10.000 metri del pattinaggio di velocità. Davide Ghiotto non è riuscito a confermare il podio olimpico di Pechino 2022 e si è piazzato al sesto posto. L'azzurro a un certo punto della gara è apparso stanco e al 7° km è stato superato dal rivale olandese Jorrit Bergsma. Ottavo il secondo azzurro in gara, Riccardo Lorello, che non è riuscito a replicare la splendida prestazione fatta nei 5.000 metri dove ha conquistato il bronzo solo pochi giorni fa. L'oro è andato al ceco Metodej Jilek, secondo posto per il polacco Vladimir Semirunniy, bronzo per l'olandese Jorrit Bergsma. Nuove speranze questo pomeriggio dalle 17 con Jeffrey Rosanelli nei 500 m.

Klaebo pigliatutto

Nello sci di fondo, terzo oro in queste Olimpiadi per il norvegese Johannes Hoestflot Klaebo, che ha vinto anche la 10 chilometri a tecnica libera. Al secondo posto il francese Mathis Desloges, al terzo un altro norvegese Einar Hedegar. Primo degli italiani si è piazzato Martino Carollo, che con la sua migliore gara in carriera ha ottenuto il settimo posto. Oggi alle 12 c’è la staffetta femminile con Federica Cassol, Iris De Martin Pinter, Martina Di Centa e Caterina Ganz per l’Italia.

Sport di squadra

L'Italia perde anche la seconda partita nel torneo olimpico di hockey maschile. Dopo la sconfitta con la Svezia all'esordio, gli azzurri sono stati battuti di misura, 3-2, dalla Slovacchia, bronzo a Pechino 2020, giocando quasi alla pari. L'Italia, ultima nel girone, affronterà oggi la Finlandia. Si è invece conclusa ai quarti l’avventura delle ragazze, travolte dagli Stati Uniti nei quarti di finale.

Nel curling, la squadra maschile ha battuto 9-7 la Gran Bretagna, prima di cedere alla Germania per 6-5 all’extra end. Oggi la formazione femminile cerca con Cina (9.05) e Svezia (19.05) le prime soddisfazioni dopo due sconfitte.

Skeleton

Assegnata in serata la medaglia dell’individuale maschile dello slittino con la testa in avanti (skeleton): oro (e prima medaglia britannica) a Matt Weston davanti ai tedeschi Axel Jungk e Christopher Grotheer. Al quinto posto l’azzurro Amedeo Fabbri a 1”41, 13° Mattia Gaspari a 3’46”. Oggi le donne con Alessandra Fumagalli e Valentina Margaglio 14ª e 16ª dopo due discese.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

La visita

Il capo dello Stato onora la forza della Deledda

Nuoro, all’Eliseo l’incontro con gli studenti poi tappa nella casa natale a San Pietro 
Marilena Orunesu
maltempo

Sarrabus, danni incalcolabili  È peggio del ciclone Harry

Il bidello ferito dal crollo di un pino: vivo per miracolo 
Gianni Agus
Nord Sardegna.

A Tempio Carnevale dimezzato, il Parco tenda è inagibile

Andrea Busia Caterina Fiori
Decimomannu-Assemini-Uta.

Il Flumini Mannu sorvegliato speciale

(red. pro.)
L’emergenza

«La Portovesme srl metta in sicurezza il sito di Genna Luas»

Controlli nella diga del Cixerri: attesa per le analisi dell’acqua 
Francesco Pintore
L’ex presidente rilancia il ruolo degli enti locali contro l’assalto all’Isola

«Lo Statuto nei Puc dei Comuni»

Pili: «Sì alla Pratobello dopo l’impugnazione della legge aree idonee» 
Lorenzo Piras
La legge regionale che lo istituisce è di 13 anni fa

Registro dei tumori, è ancora tutto fermo «Inerzia inaccettabile»

Schirò (Sa Luxi): tanti impegni, ma non c’è neppure il responsabile  
Cristina Cossu