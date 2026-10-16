Parco di Terramaini, cambia l’illuminazione: 150 nuove luci 

Nuovi apparecchi a led er ridurre i consumi e i costi energetici. Sono stati installati nel Parco di Terramaini, dove si sono conclusi i lavori di ripristino dell’impianto di illuminazione. Sono stati sostituiti 110 punti luce e riparati altri 39, danneggiati o ormai obsoleti. L’intervento era atteso da tempo da chi vive lo spazio tutti i giorni. Le nuove luci garantiranno un risparmio energetico e permetteranno ai cagliaritani di vivere il parco più a lungo e in maniera più sicura rispetto a prima.

«Gli interventi», ha evidenziato Luisa Giua Marassi, l’assessora all’ecologia urbana, ambiente e verde pubblico, «consentiranno una fruizione più sicura e prolungata del Parco, soprattutto durante la stagione autunnale e invernale».

«Inoltre, permetteranno di conseguire un significativo risparmio energetico», ha aggiunto, «una riduzione dei costi di gestione e contenere l’inquinamento luminoso, con benefici per la fauna dell’area», ha concluso l’esponente dell’Esecutivo cittadino con delega alla manutenzione e gestione dei parchi e giardini pubblici.

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