A poca distanza incenerite due automobili 

Dopo Elmas è stata la volta di Assemini. Non un attimo di tregua per i Vigili del fuoco del Comando provinciale di Cagliari, costretti a intervenire alle 4,20 del mattino di ieri su un terreno privato lungo la strada Is Canadesus, l’arteria viaria che collega alla Statale 130 da una parte e alla zona commerciale di Sestu dall’altra.

Mentre era ancora in corso l’emergenza nella sede della FedEx, la centrale operativa dei pompieri ha ricevuto un’altra richiesta d’emergenza che ha fatto scattare l’allarme e spinto a mettere in azione un’ulteriore squadra, stavolta diretta a pochi chilometri di distanza da Elmas e affiancata da un’autobotte di supporto per garantire l’approvvigionamento idrico necessario a domare il rogo.

L’incendio ha distrutto completamente due autovetture che si trovavano in sosta nell’area. Grazie alla tempestività delle operazioni i Vigili del fuoco sono riusciti a circoscrivere e spegnere il rogo prima che potesse intaccare altri veicoli vicini e la fitta vegetazione circostante, scongiurando danni peggiori. Fortuna ha voluto che non si siano registrati feriti.

Al termine dello spegnimento dele fiamme e della bonifica dell’area sono stati avviati i rilievi tecnici per chiarire l’origine dell’incendio. Non è escluso possa trattarsi di un evento doloso.

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