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Il rogo
17 ottobre 2026 alle 00:17

Fiamme a Elmas nel deposito FedEx: distrutti 11 mezzi 

Il fuoco è divampato di notte, si sospetta un gesto doloso 

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Undici furgoni distrutti dalle fiamme, ore di paura e tensione. Elmas ha vissuto una notte di paura tra giovedì e ieri nella zona industriale, dove un violento incendio ha creato gravi danni ai mezzi della FedEx Express Italy, azienda specializzata nelle spedizioni e nella logistica, parcheggiati nel piazzale esterno della filiale. I Vigili del fuoco del Comando provinciale di Cagliari hanno dovuto lavorare ininterrottamente sino all’alba per mettere in sicurezza il sito, mentre i Carabinieri hanno avviato gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell’accaduto. Tra le ipotesi al vaglio degli investigatori c’è quella di un atto doloso.

L’allarme nella notte

L’allarme è scattato intorno alle 22,45 di giovedì in via Cettolini, nel comparto industriale gestito dal consorzio Casic. Per cause ancora da chiarire, il rogo si è sviluppato nel piazzale esterno della sede operativa della società propagandosi rapidamente agli autofurgoni destinati alle consegne.

La sala operativa dei pompieri ha disposto l’invio di due squadre di pronto intervento, una dalla sede centrale e l’altra dal distaccamento cittadino della sede portuale, supportate da due autobotti per garantire l’approvvigionamento idrico necessario alle operazioni di spegnimento. Il loro intervento ha consentito di circoscrivere il fuoco impedendogli di raggiungere l’intero edificio e gli altri veicoli parcheggiati nelle vicinanze. Nonostante il tempestivo intervento, gli 11 mezzi sono stati completamente distrutti. Il calore e il fumo hanno inoltre danneggiato la facciata dell’immobile e l’area utilizzata per le operazioni di carico e scarico delle merci. Non si registrano feriti né persone intossicate. Poi, spente le fiamme, l’area è stata messa in sicurezza.

Le tracce sospette

Da oltre una giornata gli uomini dell’Arma sono impegnati nei rilievi per individuare le cause dell’incendio e verificare eventuali responsabilità. Secondo le prime indiscrezioni, nell’area sarebbero state rinvenute tracce di liquido infiammabile e alcune bottiglie. Elementi che, se confermati dagli approfondimenti, potrebbero rafforzare l’ipotesi di un’azione intenzionale.

I militari hanno ascoltato il responsabile del centro logistico, che al momento non avrebbe fornito indicazioni utili a chiarire le ragioni dell’accaduto. Restano quindi ancora oscuri l’eventuale movente e la presenza di uno o più responsabili.

Il polo strategico

L’incendio ha colpito una realtà inserita in un comparto fondamentale per il trasporto e la distribuzione delle merci nell’area metropolitana di Cagliari. La zona industriale di Elmas ospita numerose aziende del settore, che beneficiano della vicinanza all’aeroporto e ai principali collegamenti stradali per organizzare i flussi di spedizione da e verso il territorio regionale.

La sicurezza

L’episodio riaccende inoltre l’attenzione sulla sicurezza dell’area industriale, già interessata in passato da roghi che hanno coinvolto automezzi commerciali, camion e mezzi da lavoro. In diversi casi gli incendi notturni avevano sollevato sospetti sulla possibile origine dolosa, alimentando interrogativi sulla sicurezza delle attività produttive.

Saranno ora le indagini a fare piena luce su quanto accaduto.

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