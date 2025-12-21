VaiOnline
Volley B.
palau chiude bene, sconfitta la vega 

La Capo d’Orso Palau chiude l’anno con una vittoria, nell’undicesima giornata della B1 femminile di volley ha battuto 3-0 l’Aosta (25-21, 26-24, 25-17). Deve correre, la squadra di Guidarini, chi le sta davanti in classifica non perde un colpo, la terza posizione (che porta alla futura A3) resta a quattro punti. Palau rischia nel secondo set: a toglierla dai guai pensa Alessandra Rossi (14 punti). Con due ace favorisce l’aggancio e il sorpasso (9-8), nel testa a testa che segue, annulla un set point e, infine, mette a terra l’attacco decisivo. Si giocherà invece il 6 gennaio Alessandria-Pan Alfieri.

Serie B2 femminile

La Phi Volley La Maddalena non si ferma. Vince 3-2 sul campo della capolista Volley Roma (21-25, 17-25, 25-19, 25-23, 14-16), sesta vittoria di fila. Le ragazze del coach Buonavita occupano la terza posizione (che garantisce i playoff) a -4 dalla vetta. Primi due set dominati, nel terzo il calo sul 17-17, nel quarto il vantaggio di cinque punti punti si dissolve e le romane allungano la partita. Nel tie break 9-5 per la Phi Volley, un parziale di 0-5 rimette tutto in discussione, i nervi restano saldi, non così per Roma che sbaglia tanto. Controsorpasso con il muro di Vairani, chiude Eleonora Minarelli, la vittoria è salva. Nel derby delle ultime, La Smeralda Ossi ha battuto 3-1 il Quadrifoglio Porto Torres (25-21, 29-31, 25-22, 25-20).

Serie B maschile

La Vega Dolianova lotta, stringe i denti, ma perde 3-0 a Pomigliano (25-23, 25-22, 25-19). La squadra di Locci viene penalizzata dalla falsa partenza nel primo set (1-7). Nel terzo è avanti 8-5 ma un parziale di 0-9 la mette al tappeto.

La Serie B si ferma e riprenderà il 10 gennaio.

