Oyebode-Rossi, un urlo d’oro 

Dopo il bronzo di Francesca Zucca, ecco il primo oro “sardo” ai Giochi del Mediterraneo. Arriva dal tennistavolo ed è firmato dalla “coppia d’oro” del pongismo isolano, Johnny Oyebode e Carlo Rossi che, assieme ad Andrea Puppo (che non è sardo ma gioca nel TT Sassari) hanno sconfitto 3-0 l’Egitto nella finale del torneo a squadre. Un successo che “vendica” la sconfitta (1-3) patita contro lo stesso avversario dalla squadra femminile di cui fa parte anche Miriam Carnovale del Quattro Mori. Oyebode e Puppo hanno conquistato i punti dei singolari, di Rossi-Oyebode quello decisivo in doppio.

«Vincere aiuta a vincere», esulta il presidente della Federazione Tennistavolo in Sardegna, Simone Carrucciu, «e se a farlo sono due giovani sardi, ai quali vanno tutti i miei complimenti, spero che questo possa giovare al movimento ed essere di esempio e ispirazione per i nostri giovani che stanno crescendo. Non dimentichiamoci che entrambi sono ragazzi cresciuti in Sardegna. Johnny ha una professionalità straordinaria, Carlo non è da meno e sono sicuro che gli investimenti che stanno facendo porteranno i frutti. Il futuro della nazionale è in buone mani».

Vela: Pilloni ok

Ieri è andata in scena la seconda giornata delle regate veliche che vedono impegnati due atleti sardi, entrambi in forza allo Yacht Club Costa Smeralda nell’ambito del progetto Young Azzurra. Nella tavola olimpica iQFoil, il ventenne cagliaritano Freddy Pilloni è partito fortissimo, aggiudicandosi (tra giovedì e ieri) le prime due prove che il meteo ha concesso e conquistando il conseguente primato nella classifica provvisoria. Nell’Ilca7, dove si sono svolte 4 prove, l’olbiese Cesare Barabino è al momento quarto in classifica, in virtù di due quarti posti e un quinto (oltre a un nono scartato). In entrambi i casi, però, la competizione è ancora molto lunga e le medaglie saranno assegnate solo mercoledì prossimo.

La galoppata

Intanto a Taranto prosegue la corsa in solitaria dell'Italia, al termine di una giornata in cui gli azzurri vincono undici medaglie ma portano a casa solo tre ori. Gli azzurri sono saldamente in testa al medagliere con 122 podi (43 ori, 42 argenti e 37 bronzi) davanti a Turchia (61) e Grecia (39). Tra le delusioni, il ko della Nazionale di calcio in semifinale: Italia-Tunisia 1-3.

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