Over 55, campagnola ancora al comando 

La seconda giornata di ritorno conferma in vetta al girone A dell’Over 55 la Campagnola 140 Gr./ Simius Immobiliare, che cala il poker nel testacoda col Poggio dei Pini/Sotto La Torre. Lo stop inatteso della Sardachem, cui non basta Sabiu nel 2-1 patito contro l’Okky Villanova, porta al secondo posto il Real Putzu, vittorioso di misura sull’Opes Team grazie alla rete di Angiargia.

La Tielle (quarta) muove la sua classifica con lo 0-0 contro la Cooper Band, avvicinata dalla I. R. Moniaflor che si impone di misura sul Cagliari 2007: decide Loddo, che regala ai cagliaritani la seconda vittoria nelle ultime quattro gare risollevando le sorti dei campioni in carica dopo un avvio di stagione complicato.

Anche nel girone B si è giocata l’undicesima giornata: frena la capolista Amatori Orione Selargius (1-1 con il SI. TI. Carbonia, rete di Tolu), non sbaglia la Maccioni Marmi che con due partite in meno si porta a un punto dopo il successo di misura sugli Amatori La Palma firmato dal bomber Monterastelli. Gli Ingegneri mantengono il terzo posto nonostante lo 0-0 con la Sardegna Termale Sardara/E. I. 83, la vittoria non arriva da un mese. Risale la classifica invece la Eosol/Car-Refinish, al secondo successo di fila: il 3-2 condanna la Lewis Room, che resta a quota quindici insidiata dal Deximu vittoriosa 2-0 sul Nuraghe/Evolvere.

Torna in vetta da solo nell’Over 58 la Masnata Chimici: una doppietta di Vacca (con sedici reti stagionali) vale la vittoria sull’Aldebaran/Autocarrozzeria Deiana. La Mediterranea R.U. invece cade 3-0 con la Di. Fer. (quarta) e viene superata da Il Club, vittorioso 2-1 sulla Frama/Beko Service. Successi anche per Polisportiva Sestu (3-1 al Fileferru), La Vernice (2-0 sul Sinnai Conad Superstore), Myair Svapo (5-0 sul Cral C.t.m.) e De Amicis (6-0 al Mulinu Becciu). Anche i tornei Msp si fermano per la pausa natalizia e riprendono il prossimo 3 gennaio.

