22 dicembre 2025 alle 00:27

Over 30: guidano Villasor e capoterra 

Allunga la Polisportiva Villamarese, capolista dell’Over 43. Il 4-1 esterno contro la Monreale firmato da Caddeu, Muscas, Boi e Spiga le consente di staccare momentaneamente il Real Putzu, che gioca stasera contro gli Amatori Guspini. Perde terreno il Sant’Andrea Frius, a cui non basta una rete di Cardia per superare l’Ales: finisce 1-1.

Termina in parità anche il match tra Seddori e Polisportiva Isili (3-3): a Floris, Sabiu e Caboni rispondono Gessa e Pilia con l’intermezzo di un’autorete. Rinviata WS10 Senorbì-Polisportiva Guasila 2022.

Sesta giornata anche nell’Over 30. Per la Futura 2000 Villasor vittoria 2-0 sul Real Putzu e vetta condivisa con l’Atletico Capoterra 2025 (3-1 sulla Crescenzi Sport). Solo un pari (0-0) per la Nino Disario Villacidro (reduce dal 2-1 sul Real Putzu nel posticipo del quinto turno), rallentata dall’Aek Kasteddu (vittorioso per 4-2 sul Real Cocciula nel posticipo della settimana scorsa). Una doppietta di Cara e il timbro di Martis esaltano il Real Cocciula contro l’Is Cortes. Ha riposato il Genneruxi Ottica 4 Eyes. Si torna in campo il 10 gennaio.

