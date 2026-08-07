Ormeggio selvaggio nel Golfo degli Angeli: pattugliamenti di Polizia Locale e Capitaneria 

Più sicurezza e controlli per le le imbarcazioni che ormeggiano abusivamente tra Marina Piccola e Calamosca. Lo prevede una delibera della Giunta comunale proposta dall’assessora Luisa Giua Marassi.

Sono previsti il rafforzamento dei controlli, in accordo con Guardia Costiera, Capitaneria di Porto e tutte le autorità competenti, in particolare nel tratto di costa tra Marina Piccola e Calamosca dove si registra una significativa concentrazione di bagnanti, anche in zone in cui, nonostante il divieto, i natanti ormeggiano abusivamente o transitano con motore acceso, sovrapponendosi pericolosamente all’area destinata alla balneazione: l’avvicinamento e l’ormeggio di imbarcazioni a pochi metri dalla costa rappresentano un pericolo per la sicurezza pubblica, mettendo a rischio bagnanti, nuotatori e coloro che utilizzano canoe, Sup o altre attrezzature nautiche.

Saranno posizionate boe anche di fronte alla spiaggetta di Sant’Elia e alla spiaggia dello Stabulario.

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