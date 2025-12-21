VaiOnline
Al Comunale.
Ora l’atletico Cagliari vola e manda ko anche il tonara 

Tonara 0

Atletico Cagliari 1

Tonara (4-4-2) : Diallo, Casula (5’ st Maccioni), Floris, Trogu, Sulis, E. Poddie, Ruggeri, Noli, Diouf (20’ st Gavrila), Mbaye, Chessa. In panchina L. Cherchi, Carboni, Lafinne, G. Murru. Allenatore Pia.

Atletico Cagliari (4-4-2) : Pani, Aime, Caddeo, Cuccu, Littera, Marongiu, M. Pinna (32’ st Morello), Poddighe (5’ st Al. Secci), Sanna, E. Secci, Vacca. In panchina Polidetti, Aretino, Balloi, Montisci, Morello, Fab. Porcu, Fra. Porcu, Virdis. Allenatore Saba.

Arbitro : Sari di Alghero.

Rete : pt 30’ M. Pinna.

Tonara. Blitz dell’Atletico Cagliari, che supera di misura il Tonara a domicilio con il risultato di 1-0. Al 5’ partono bene i padroni di casa con l’occasione di Noli, ma il suo tiro a tu per tu con il portiere ospite finisce alto. Al 10’ è la volta di Sulis, che alla conclusione di un’azione manovrata sbaglia il tiro. Al 20’ Trogu lascia partire un bel tiro dal limite, che però è bloccato dal portiere dell’Atletico, Pani. Alla mezz’ora gli ospiti passano in vantaggio grazie alla rete siglata da Mattia Pinna.

Il Tonara accusa il colpo, ma prova a restare in partita. Al 40’ Mbaye salta due uomini, prova il tiro ma la palla finisce alta sopra la traversa. Al 7’ della ripresa Noli fallisce davanti al portiere ospite una buona occasione.

L’Atletico regge bene per tutta la ripresa: nei minuti finali i padroni di casa ci provano ancora con Noli, che riceve da Maccioni ma non concretizza. Niente da fare per il Tonara, l’Atletico si porta a casa l’intera posta in palio.

