Open day in caserma per il concorso di volontari dell’Esercito 

Una giornata alla Monfenera tra armi, percorsi di guerra, mostre statiche e mezzi speciali per conoscere da vicino la vita di un militare dell’Esercito. Si è concluso in Sardegna l’Open day Vfi 2026, il ciclo di incontri informativo-promozionali dedicato ai candidati del concorso per Volontari in ferma iniziale (VFI) del 2° Blocco 2026. Gli aspiranti volontari hanno varcato le porte di due luoghi storici della Brigata “Sassari”: la caserma di viale Poetto, sede del 151° reggimento fanteria e la “Gonzaga” di Sassari, sede del 152°.

L’evento, coordinato dal Comando militare Esercito Sardegna, ha avuto inizio con il saluto di Giuseppe D’Agrosa, comandante di Distaccamento del 152° Reggimento e di Ezio Colombo, in forza al 151° reggimento. Successivamente, i giovani hanno partecipato a briefing esplicativi e alla proiezione di filmati sulla storia della Forza Armata e della Brigata Sassari.I candidati hanno assistito a sessioni di metodo di combattimento militare (Mcm), lezioni nel Circuito addestrativo ginnico sportivo militare (Cagsm) e addestramenti di Reazione automatica immediata (Rai).

In chiusura, una mostra di mezzi, materiali ed equipaggiamenti di ultima generazione ha permesso ai giovani di conoscere le dotazioni tecniche dei reparti.

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