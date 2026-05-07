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La manifestazione.
08 maggio 2026 alle 00:31

Il Porto Cervo Wine & Food Festival apre la stagione vip 

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Daniela Ferolla succede a Giusy Meloni nell’albo d’oro delle madrine del Porto Cervo Wine & Food Festival: oggi alle 14.30 al Conference Center di Porto Cervo la giornalista e conduttrice televisiva, ex modella e Miss Italia 2001, sarà protagonista del tradizionale taglio del nastro che inaugura ufficialmente l’evento boutique dedicato alle eccellenze vitivinicole ed enogastronomiche della Sardegna e del resto d’Italia.

Una presenza glamour e credibile, un volto noto, amato e apprezzato dal grande pubblico e dagli addetti ai lavori. La madrina ideale, insomma, per un appuntamento che attrae a Porto Cervo il meglio del mondo del vino e del food, che Ferolla, conduttrice sulla Rai di programmi dedicati a informazione, territorio, intrattenimento e lifestyle, attualmente al timone di UnoMattina, conosce bene, così come conosce bene la Sardegna, che frequenta per lavoro e vacanza. Al via ieri con la prima di due giornate riservate ad operatori, buyer e stampa specializzata, la 15esima edizione del Pcwff proseguirà fino a domenica con l’apertura al pubblico, a partire da domani, degli spazi espositivi.

Organizzata dall’Hotel Cala di Volpe e dal Cervo Hotel, la manifestazione rappresenta una vetrina di respiro globale, capace di offrire visibilità e opportunità di networking agli espositori anche attraverso il circuito degli hotel, dei ristoranti e dei bar più esclusivi della Costa Smeralda. Tra i momenti più attesi la consegna dei Pcwff Award, che includono riconoscimenti dedicati ai vini, a seguito di degustazione alla cieca, agli spirits e alle personalità che si sono distinte nel panorama enogastronomico, e il “fuori fiera”, il lato più dinamico e mondano del Porto Cervo Wine & Food Festival. Un format che negli ultimi anni ha riscosso grande successo e che accompagnerà la kermesse fino al 10 maggio con una serie di eventi gratuiti aperti al pubblico.

Durante la quattro giorni, dalle 18.30, il Nuna al Sole nella Piazzetta di Porto Cervo offre la scena a brand, dj set, cocktail d’autore e momenti di intrattenimento. L’evento di oggi, firmato da Bonaventura Maschio, avrà come protagonista la dj Asia Nardi; spazio domani al dj set sponsorizzato da Martini e affidato ad Arianna Triassi, giovane performer italiana accreditata presso i principali club europei, e gran finale domenica con l’appuntamento targato Astoria: in consolle l’artista contemporanea Elena Bujor, che sviluppa la sua ricerca attraverso musica, pittura e installazioni visive.

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