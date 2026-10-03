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Macomer.
04 ottobre 2026 alle 00:20

Oggi giornata di sport in ricordo di Riccardo Delrio 

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Si corre, ci si incontra, per la memoria e per la difesa dell’ambiente. A Macomer nella pineta Albano stamattina si svolgerà una grande manifestazione sportiva, la “Macomerun”, che rientra a pieno titolo nel calendario dell’atletica sarda. La manifestazione è organizzata dall’Asd Macomerrunners, col patrocinio del Comune e con l’approvazione della Fidal. Si svolgerà in un percorso di circa 6200 metri, articolati in quattro giri da circa 1.550 metri. Un circuito misto, prevalentemente sterrato, che si sviluppa all’interno della pineta Albano. Ogni giro comprende circa 1.170 metri di sterrato, 180 di asfalto e circa 200 di cemento. La prima edizione di “Macomerun” è dedicata a Riccardo Delrio, morto in un incidente motociclistico, molto conosciuto a Macomer per il suo carattere solare e generoso, per il forte legame con la famiglia e per la passione per lo sport, in particolare per il calcio e l’atletica. Dal desiderio di familiari e amici di mantenerne vivo il ricordo è nata l’associazione culturale Rikinik, che attraverso sport, musica e iniziative solidali porta avanti i valori che lo caratterizzavano. La giornata inizia alle 9, con il ritrovo di giurie e atleti. Alle 10.30 la gara femminile, alle 11.30 quella maschile. Poi le premiazioni e un momento conviviale.

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